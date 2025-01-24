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    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

    10 комментариев
    24 января 2025, 23:35 • Новости дня

    США приостановили всю зарубежную помощь на 90 дней

    Politico: Госсекретарь США Рубио приостановил финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины, сообщает издание Politico.

    Директива, разосланная дипломатическим и консульским учреждениям США, предписывает сотрудникам госдепартамента прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Исключение сделано только для Израиля и Египта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В комментарии изданию один из чиновников отметил, что «госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи». Согласно документу, дальнейшие решения о судьбе программ будут приниматься после пересмотра, который будет проводиться лично госсекретарем.

    Источники Politico сообщают, что директива затрагивает поддержку ключевых союзников США, таких как Украина, Иордания и Тайвань.

    Ранее Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что это решение не затронет Украину, так как она уже почти исчерпала ранее утвержденные ресурсы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп начал новый курс на Украине с удавки на шее Зеленского.

    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    24 января 2025, 19:01 • Видео
    Санкции против России доживают последние дни?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    24 января 2025, 17:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    Дональд Трамп оказался в роли «жениха на каждой свадьбе», привлекая к себе внимание в том числе заявлениями о «краже гиперзвука» Россией. Но реальность такова, что российские гиперзвуковые комплексы уже стоят на вооружении, а американские – нет. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

    «У США много проектов по гиперзвуковым технологиям, однако они до сих пор не показали образцы, поставленные на вооружение. Россия опередила американцев, этим можно гордиться. Гиперзвук – это наше большое и значимое достижение», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    В то же время эксперт напомнил, что у США достаточно перспективных наработок в области гиперзвука, которые могут представлять теоретический и практический интерес для разведок разных стран, «поэтому подобные заявления Трампа не вызывают удивления».

    Он также напомнил, что США давно объявили о разработке военно-стратегической концепции молниеносного глобального удара (Prompt Global Strike), эта тема также широко обсуждалась во время президентства Барака Обамы, «но они не реализовали несмотря на то, что под это были выделены деньги».

    «Другое дело, что Трамп – человек, который должен быть, как говорят, женихом на каждой свадьбе. В каждой отрасли он находит что-то, из чего можно сделать информационный повод, чтобы о нем говорили. В общем, он занимается тем, что делает Америку снова великой. Пока, правда, на словах», – заключил Козюлин.

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий. «Во время администрации Обамы Россия украла проект, она получила его от нас. Какой-то нехороший человек дал им проект», – сказал глава американского государства в интервью Fox News.

    Он добавил, что во время первого срока распорядился создать гиперзвуковые ракеты. «И мы делаем супергиперзвуковые, они даже на шаг впереди, и они у нас появятся в скором времени. Но Россия получила их (технологии), и они их построили», – заявил Трамп.

    Американский лидер выдвигает подобные обвинения не впервые. Еще во время первого президентского срока, в сентябре 2020 года, он заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, получив технологии от администрации Барака Обамы. Позже он повторил то же самое в 2023 году.

    В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российская сторона не крала у американской никаких «супер-пупер ракет». «У нас есть своя ракета, прекрасная ракета», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

    Коментарии (43)
    24 января 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир воздушного судна в Краснодаре подозревается в содействии ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы, он задержан, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

    В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина 1968 года рождения подозревается в том, что он связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пилот использовал интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют для перевода средств на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что обвиняемый работает в гражданской авиации.

    В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

    Ранее 61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    24 января 2025, 02:54 • Новости дня
    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate

    Трамп и его окружение возмутились критикой Маска в адрес проекта StarGate стоимостью 500 млрд долларов

    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate
    @ Chip Somodevilla/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск раскритиковал проект Stargate, вызвав возмущение среди окружения президента США Дональда Трампа, который анонсировал инвестиции в размере 500 млрд долларов в развитие ИИ, сообщает Politico.

    Окружение президента США Дональда Трампа оказалось разочаровано критикой предпринимателя Илона Маска в адрес проекта StarGate, передает ТАСС. Маск усомнился в финансовых возможностях компании, которая, по заявлению Трампа, должна инвестировать 500 млрд долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

    «На самом деле у них нет денег», – написал Маск в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Один из чиновников из Белого дома заявил, что Маск поторопился с критикой. Другой республиканец, близкий к Белому дому, отметил, что команда Трампа «в ярости» из-за того, что Маск использовал свою соцсеть X для обнародования критики, отмечается в материале.

    Как отметил неназванный сторонник Трампа в разговоре с изданием, Маск злоупотребляет своей близостью к президенту. Он добавил: «Проблема в том, что у президента нет никаких рычагов влияния на него, а Илону все по барабану».

    Напомним, накануне Трамп анонсировал создание компании StarGate во время выступления с руководителями Oracle, SoftBank и OpenAI.  По его словам, данный проект позволит создать 100 тыс. рабочих мест и станет стимулом для технологического развития США.


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    24 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

    Военкор Коц: Подразделения ВСУ в Великой Новоселке отрезаны от путей снабжения

    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировка ВСУ в Великой Новоселке лишилась поддержки со стороны артиллерии. Кроме того, формирования противника здесь были отрезаны от путей снабжения. На этом фоне освобождение поселка становится лишь вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке.

    «ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

    Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», – акцентировал военкор.

    «Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

    «У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые ввели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

    Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

    По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехово», заключил Коц.

    Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

    Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует: сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

    Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

    При этом, по информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы пятой танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных в настоящий момент нет.

    Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, отмечал «Московский комсомолец».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

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    24 января 2025, 04:52 • Новости дня
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Состав с грузом для ВСУ сошел с рельсов в Ровненской области Украины после подрыва железнодорожных путей, что связывают с действиями пророссийского сопротивления.

    Пророссийское подполье подорвало часть железнодорожных путей в Ровенском районе Украины, что привело к сходу десяти вагонов с рельс. Глава администрации региона Александр Коваль подтвердил факт происшествия и назвал его «внештатным инцидентом», передает Ura.ru.

    По словам Коваля, инцидент произошел 22 января. Пострадавших в результате происшествия не было. На место была отправлена специальная техника и полиция. Подробности уточняются.

    Местные жители в социальных сетях связывают сход поезда с действиями пророссийского подполья. Сообщается, что происшествие произошло в районе населенного пункта Судобичи.

    Накануне стало известно, что в Херсонской области по координатам, переданным пророссийским сопротивлением «Русский Херсон», были уничтожены 28 пунктов управления беспилотниками, 191 солдат ВСУ, а также другие объекты и техника, включая пять лодок и 38 военных автомобилей.

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    24 января 2025, 14:59 • Новости дня
    Мединский призвал не критиковать Трампа за слова о роли СССР в победе над фашизмом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление 47-го президента США Дональда Трампа о вкладе СССР в победу над фашизмом идет вразрез с западным мнением, но является «здравой позицией», заявил глава Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский на форуме «Знание. Государство».

    «Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал», – цитирует Мединского ТАСС.

    Он отметил, что на Западе превалирует дискурс о том, что Россия якобы мешала США победить Гитлера.

    «Здесь он занимает здравую позицию», – сказал он.

    Также Мединский не стал критиковать Трампа за заявление о 60 млн погибших в Великую Отечественную войну жителях СССР.

    «Давайте не будем придираться, мы ведь тоже не знаем число потерь южан и северян в Гражданской войне», – добавил Мединский.

    Он указал, что в одной из публикаций Трамп говорил о потерях СССР во время Великой Отечественной в 30 млн человек.

    Трамп ранее заявил, что Россия помогла США победить нацистскую Германию, и отметил, что СССР за время Второй мировой якобы потеряла порядка 60 млн человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Соединенные Штаты разделят радость празднования 80-летия Победы в российской столице.

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    24 января 2025, 13:43 • Новости дня
    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине

    Conversation: Трамп сменил подход к урегулированию конфликта на Украине

    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп изменил свою тактику в отношении конфликта на Украине, выразив готовность занять более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Джо Байден, пишет Conversation.

    Как сообщает РИА «Новости», Трамп, несмотря на недавнее вступление в должность, уже пересмотрел свою тактику в отношении конфликта на Украине.

    «Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине», – говорится в материале.

    Обозреватели сообщают, что его новая риторика схожа с подходом бывшего президента Джо Байдена. В частности, угрозы в адрес России принимают более жесткую форму. Это может указывать на готовность Трампа зайти дальше в своих действиях, чем его предшественник.

    Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине и пригрозил новыми санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в противном случае.

    Новая команда президента США решила не участвовать на государственном уровне в восстановлении Украины, предложив эту задачу частному сектору.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, но Кремль пока ждет сигнала от США для начала диалога.

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    24 января 2025, 08:12 • Новости дня
    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции

    The New York Times сообщила о скрытии США потерь Украины ради переговорной позиции

    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти скрывают данные о потерях Украины в ходе спецоперации России, чтобы укрепить позиции на мирных переговорах, сообщили источники.

    По данным The New York Times, власти США стремятся не разглашать данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации для улучшения переговорных позиций на возможных мирных переговорах, передает Ura.ru.

    В статье издания приводится мнение западных разведывательных агентств, которые неохотно делятся своими расчетами.

    «Западные разведывательные агентства неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать позиции союзника», – говорится в материале.

    Американские официальные лица отмечают, что Киев не предоставляет полные данные о потерях даже своим ближайшим союзникам, включая США, что усложняет понимание реальной ситуации на Украине и формирование стратегических решений.

    Ранее Washington Post отмечал, что некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве.

    Напомним, Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 10:07 • Новости дня
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает развивать свои успехи на Украине, продвигаясь к логистическим центрам ВСУ, что делает угрозы Дональда Трампа ввести новые санкции пустыми, сообщили обозреватели The Wall Street Journal.

    Обозреватели издания пишут, что предупреждения Трампа не заставят Россию отойти от своих основных требований. Российские войска продолжают одерживать верх над украинскими военными и продвигаются все ближе к логистическим центрам Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По мнению экспертов, у России достаточно ресурсов, чтобы развивать успехи на поле боя, что делает санкции несостоятельными.

    Ранее президент США выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в любое время.

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    24 января 2025, 14:50 • Новости дня
    Дерипаска оценил обращение Трампа к ОПЕК по ценам на нефть

    Дерипаска назвал обращение Трампа к ОПЕК за снижением цен предсказуемым

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнесмен Олег Дерипаска выразил сомнение в эффективности обращения президента США Дональда Трампа к ОПЕК с просьбой о снижении цен на нефть, назвав его предсказуемым событием.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление Трампа, который призвал ОПЕК снизить цены на нефть.

    Дерипаска отметил, что данное обращение было ожидаемым, и выразил скептицизм в отношении его эффективности.

    «Просто как-то не очень верится, что слова и санкции кого-то убедят в этом. Особенно когда США рассчитывают получить 1 000 000 000 000 долларов инвестиций из Саудовской Аравии», – заявил Дерипаска, подчеркнув, что недоверие к словам Трампа связано с планами США привлечь значительные инвестиции из Саудовской Аравии.

    Предприниматель также указал на сомнения в том, что санкции могут повлиять на политику ОПЕК в отношении цен на нефть, добавив, что вряд ли такие меры окажут существенное давление на организацию.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    В Кремле отреагировали на заявления Трампа, отметив, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они никак не связаны между собой.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    24 января 2025, 01:05 • Новости дня
    Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине

    Захарова сообщила о продаже Украиной органов, изъятых на поле боя

    Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине
    @ Roman Naumov/Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Киевские власти при поддержке Запада развернули схему черной трансплантологии на Украине, где изъятые органы продавались через интернет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив наличие биолабораторий под эгидой Минздрава Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украине при поддержке Запада была развернута схема черной трансплантологии, передает ТАСС. По ее словам, в местах боев и присутствия украинских войск находили тела с признаками изъятых органов.

    Захарова отметила, что под эгидой Минздрава Украины действовали хорошо оснащенные биолаборатории, финансируемые Пентагоном. Украина постепенно превращалась в полигон для различных экспериментов, включая черную трансплантологию, подчеркнула она.

    Дипломат указала, что органы, изъятые у погибших, продавались через интернет преимущественно западным заказчикам, которые обладают необходимыми капиталами для подобных покупок.

    Захарова обратила внимание на то, что режим Зеленского принял ряд законов, упрощающих процедуры и минимизировавших применение мониторинговых мер при подобных операциях, фактически легализовав незаконные действия.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины, предположив прибытие в регион «черных» трансплантологов. До этого бывший депутат Верховной Рады Олег Царев Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

    Коментарии (7)
    24 января 2025, 01:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве

    Собянин: в Подольске ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Подольске силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

    Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО в городском округе Подольск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Он подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

    Ранее аналогичные атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

    До этого сообщалось, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены беспилотные летательные аппараты.


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