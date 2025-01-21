Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.7 комментариев
В Раде заявили, что приостановка зарубежной помощи Трампом не затронет Украину
Депутат Рады Железняк сообщил, что приостановка помощи Трампом не затронет Украину
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи другим странам на 90 дней не затронет Украину, так как она уже почти исчерпала ранее утвержденные США ресурсы.
«Нас это не касается», – заявил он.
По словам Железняка, Украина уже почти полностью использовала утвержденную помощь, которую предоставил предыдущий президент США Джо Байден в последние месяцы своего пребывания на посту, передает РИА «Новости».
Железняк отметил, что для получения нового пакета помощи от США Украине потребуется одобрение Конгресса. Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает работать над вопросом получения дополнительной помощи и уверена в поддержке со стороны американских партнеров.
Ранее Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.
Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением Трампа о приостановке помощи другим странам.