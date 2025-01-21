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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

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    21 января 2025, 17:19 • Новости дня

    В Раде заявили, что приостановка зарубежной помощи Трампом не затронет Украину

    Депутат Рады Железняк сообщил, что приостановка помощи Трампом не затронет Украину

    В Раде заявили, что приостановка зарубежной помощи Трампом не затронет Украину
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи другим странам на 90 дней не затронет Украину, так как она уже почти исчерпала ранее утвержденные США ресурсы.

    «Нас это не касается», – заявил он.

    По словам Железняка, Украина уже почти полностью использовала утвержденную помощь, которую предоставил предыдущий президент США Джо Байден в последние месяцы своего пребывания на посту, передает РИА «Новости».

    Железняк отметил, что для получения нового пакета помощи от США Украине потребуется одобрение Конгресса. Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает работать над вопросом получения дополнительной помощи и уверена в поддержке со стороны американских партнеров.

    Ранее Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением Трампа о приостановке помощи другим странам.

    21 января 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины

    Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО

    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины
    @ Jasper Colt/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».

    Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.

    Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что  прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.

    Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.

    До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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    21 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
    @ Chip Somodevilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине, и выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.

    Трамп вновь подтвердил свое обещание завершить российско-украинский конфликт в течение суток после вступления в должность, передает РБК.

    Он отметил, что из этого времени «прошло только полдня», поэтому у него остается еще достаточно времени для реализации своих намерений.

    «Мы хотим успеть», – подчеркнул Трамп, добавив, что планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения текущей ситуации и возможных путей разрешения конфликта.

    Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в заключении сделки, остаются вопросы по желанию Путина участвовать в переговорах.

    Отвечая на вопрос о санкциях против России, Трамп сказал, что предпочитает использовать тарифы. Он также подчеркнул, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

    Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    21 января 2025, 12:57 • Новости дня
    Залужный обвинил Зеленского и Запад в давлении на ВСУ летом 2023 года
    Залужный обвинил Зеленского и Запад в давлении на ВСУ летом 2023 года
    @ Alberto Pezzali/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров на командование вооруженных сил Украины в ходе подготовки к летнему контрнаступлению 2023 года.

    Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, заявил о том, что на украинскую армию оказывалось значительное давление в период подготовки к контрнаступлению летом 2023 года, передает ТАСС.

    В своей книге он отмечает, что офис президента Украины Владимира Зеленского и западные партнеры, в том числе генерал Марк Милли, требовали от украинской армии быстрых побед, несмотря на недостаточную обеспеченность подразделений.

    Залужный подчеркнул, что в то время армия была оснащена лишь на 50–60%, а инженерные средства на 10–15%. Он выразил сожаление по поводу того, что командование и партнеры не хотели слушать предупреждения о возможных последствиях такого давления. В результате настойчивое продвижение вперед привело к потерям техники и гибели воинов.

    «Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении – это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи», – цитирует его «Украинская правда».

    Залужный также признал, что наступательная операция по трем основным направлениям едва не вызвала кризис в отношениях с международными партнерами. Он отметил, что в Министерстве обороны Украины были сторонники переброски боеспособных частей на восток, а сам Зеленский надеялся на скорые победы. Залужный подтвердил слухи о его конфликте с офисом президента, подчеркивая, что его отношения с руководством обострялись с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Киев мобилизовал 200 тыс. человек, что стало одним из крупнейших наборов в армию на Украине. В поездке в США глава офиса президента Украины Андрей Ермак искал гарантии безопасности для Зеленского и страны в целом. Европейские политики предсказывали, что Валерий Залужный может повторить путь Зеленского и стать следующим президентом Украины.

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    20 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Депутат Рады поставила под вопрос существование Украины

    Депутат Рады Безуглая поставила под вопрос существование Украины

    Депутат Рады поставила под вопрос существование Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Существование Украины, как таковой, остается под вопросом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    В интервью изданию «Украинская правда» Безуглая заявила, что Украина может считаться «государством-ребенком» из-за ее недолгого срока независимости и инфантилизма в структуре государственного управления, передает РИА «Новости».

    Безуглая отметила, что вооруженные силы страны также не достигли нужного уровня развития, сравнив Украину с другими государствами, которые существовали менее полувека и в конечном итоге прекратили свое существование. «А нам не сто лет... Нам 30 лет. Это очень мало», – заявила она.

    Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность тем, что Украина теряет будущее из-за экономической стагнации, деиндустриализации и массовой миграции населения.

    До этого помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году. Патрушев также считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    21 января 2025, 14:37 • Новости дня
    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины

    Депутат Рады Тарасенко назвал приостановку помощи США вызовом для Украины

    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины
    @ REUTERS/Daniel Becerril

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам на 90 дней.

    По его словам, это может стать значительным вызовом для Украины, поскольку пока неясно, будет ли приостановка распространяться на страну и на действующие проекты, передает РИА «Новости».

    Тарасенко также отметил, что действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на три месяца. «Они уверили, что точно на три месяца у них есть предусмотренное финансирование», – подчеркнул он.

    Кроме того, депутат добавил, что программы, начатые в 2024 году, будут продолжать действовать. Он выразил надежду, что проведенный аудит покажет эффективное использование средств Украиной и американская поддержка продолжится: «Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно и американская поддержка будет продолжаться».

    Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Трамп также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    21 января 2025, 10:59 • Новости дня
    Пленный военнослужащий подписал контракт с ВСУ ради побега в Россию

    Украинский пленный подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Вербицкий, пленный украинский военнослужащий, заявил, что подписал контракт с ВСУ, стремясь сдаться и попасть в Россию, что было его давней мечтой.

    Как сообщает РИА «Новости», пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий рассказал, что его решение подписать контракт с вооруженными силами Украины было мотивировано стремлением попасть в Россию. По словам Вербицкого, он сделал это добровольно, считая, что это увеличит его шансы на осуществление своей мечты.

    «Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь», – заявил Вербицкий.

    Вербицкий также отметил, что предложение подписать контракт с ВСУ поступило к нему после того, как он попал в исправительную колонию за мародерство. После заключения контракта его подготовили и отправили служить в подразделение под Сумы, откуда он позднее оказался в Курской области, где и был взят в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Виктор Гордиенко, находящийся в плену, рассказал, что ему приходилось готовить дрова для командиров, и он не видел никого по званию выше сержанта, а пленный украинский военный Евгений Аксенов заявил, что войска Украины намеренно добивали своих же пленных бойцов дронами-камикадзе.

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    20 января 2025, 20:24 • Новости дня
    Фицо: Россия не уйдет с освобожденных от киевского режима территорий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уход России с освобожденных территорий нереалистичен, как и вступление Украины в НАТО, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

    «Давайте отбросим розовые очки и будем немного реалистами. Особенно с точки зрения вариантов достижимого мира. На самом деле, в нынешней ситуации нереалистично ожидать, что Российская Федерация уйдет с территорий, которыми она в настоящее время владеет», – заявил Фицо, передает ТАСС.

    Для достижения мира необходимо решение, приемлемое для обеих сторон конфликта, потому нужен реалистичный подход в оценке ситуации. Он также предложил возможность ввода войск на Украину для создания буферной зоны, но подчеркнул, что это требует учета причин конфликта.

    Ранее Фицо резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом» в связи с его частыми поездками по Европе с целью получения финансовой помощи.


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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    21 января 2025, 12:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Волково в ДНР
    Российские войска освободили Волково в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Вооруженных сил России в последние сутки освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Волково в ДНР, ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и девять артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе Волчанска. Потери украинской стороны составили до 60 военнослужащих, один танк и четыре артиллерийских орудия.

    В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия потеряла свыше 510 военнослужащих и американский бронетранспортер М113.

    «Южная» группировка поразила подразделения ВСУ в Константиновке и Белогоровке, уничтожила склад боеприпасов и станцию РЭБ. В зоне ее ответственности украинская сторона за сутки потеряла до 290 человек.

    Группировка «Восток» ударила по украинским формированиям в районе Великой Новоселки и Константинополя, ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк и гаубицу.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по украинским войскам в Запорожской и Херсонской областях, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и станцию РЭБ.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенные пункты Шевченко в Донецкой народной республике и Новоегоровку в Луганской народной республике.

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    21 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к диалогу с США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к диалогу с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждениям с новой администрацией Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры», – добавил Ушаков, выступая на брифинге.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    20 января 2025, 18:17 • Новости дня
    Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» ранены при атаке дрона ВСУ
    Пушилин: Восемь работников «Донбассгаза» ранены при атаке дрона ВСУ
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На трассе Светлодарск – Новолуганск в ДНР удар украинского беспилотника ранил восемь работников «Донбассгаза», направлявшихся на ремонтные работы, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Среди раненых – женщины 1972, 1964 и 1985 годов рождения, а также мужчины 1986, 1980 и три 1964 годов рождения, пояснил Пушилин в своем Telegram-канале.

    Все они направлялись к месту выполнения ремонтных работ. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

    В понедельник в небе над Донецком в понедельник прозвучало около 20 взрывов, в городе сработала система противовоздушной обороны.

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    21 января 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников

    Средства ПВО за ночь перехватили 55 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь уничтожила 55 украинских БПЛА, почти половину из них над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурными средствами ПВО было уничтожено 22 беспилотника над Брянской областью, 12 – над Ростовской областью, 10 – над Смоленской областью.

    Кроме того, над Воронежской областью было сбито шесть аппаратов, четыре над Саратовской и один над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Ростовскую область в районах Шолоховского и Чертковского, силы ПВО сбили дюжину дронов. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших.

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    20 января 2025, 19:58 • Новости дня
    Депутат Рады призвал возбудить дело против Зеленского

    Депутат Дмитрук призвал украинские и зарубежные власти расследовать слова Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский депутат Артем Дмитрук, выехавший из страны, призвал начать уголовное расследование против президента Владимира Зеленского за его призывы расправляться с политиками, поддерживающими проведение выборов.

    Ранее Зеленский во время встречи с украинской общиной в Польше заявил, что политикам, выступающим за выборы, следует «откручивать головы». В своем видеообращении Дмитрук подчеркнул, что такие слова главы государства представляют собой угрозу жизни и здоровью политиков, передает РИА «Новости».

    По мнению Дмитрука, заявления Зеленского подпадают под действие статей украинского уголовного кодекса о насилии против государственных или общественных деятелей и препятствовании избирательным правам. Он выразил уверенность, что данные слова президента должны быть внесены в реестр досудебных расследований.

    Дмитрук добавил, что передаст все необходимые документы соответствующим органам для дальнейшего рассмотрения дела.

    Ранее Дмитрук обвинил Зеленского в гибели жителей непризнанного Приднестровья из-за отключения отопления и горячей воды.

    Кроме того, Дмитрук заявил, что Зеленский и его офис препятствуют заключению мира с Россией, несмотря на готовность Москвы к диалогу.

    Депутат также обвинил Зеленского в обмане украинцев и назвал его «клоуном».

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    21 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Макрон усомнился в быстром завершении конфликта на Украине

    Макрон заявил, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго, и подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе.

    По словам Макрона, для достижения мира и безопасности в Европе необходимы переговоры между европейскими странами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Задача сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для выживания и вступать в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтрашнего дня, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территорию, что станет гарантией нашей собственной безопасности», – заявил Макрон.

    Как отметили журналисты, эта речь Макрона была завуалированным посланием президенту США Дональду Трампу, который ранее обещал быстрое завершение украинского конфликта после своего избрания.

    До этого Макрон обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским перспективы размещения иностранных войск на Украине. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды президента Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.

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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями

    Европейские политики, дипломаты и эксперты считают, что с приходом Трампа мир находится на пороге грандиозных изменений – причем таких, которые самой Европе не принесут ничего хорошего. Евросоюз ждет от нового президента США потрясений и даже «конкретных военных решений». О чем идет речь и почему в ЕС так испуганы? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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