«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Русскоязычный украинский писатель пожаловался на притеснения на Украине
Русскоязычный украинский писатель Курков пожаловался на притеснения на Украине
Украинский писатель Андрей Курков заявил британской газете The Times, что стал жертвой так называемой культуры отмены на Украине из-за того, что пишет на русском языке и беседы с российско-американской журналисткой и писательницей Машей Гессен.
По словам Куркова, организаторы проходящего во Львове форума книгоиздателей отказались показать его интервью с американским романистом Джонатаном Франзеном. Он считает, что его «отменили» из-за беседы с Машей Гессен на литературном фестивале в Торонто, передает ТАСС.
Автор рассказал, что Lviv BookForum должен был открыться показом записи его разговора с Джонатаном Франзеном, но ее не продемонстрировали из-за протеста украинских интеллектуалов, которые начали кампанию против него в соцсети.
Курков заявил, что 99% украинских писателей решили, что хороших россиян нет. Кроме того, книжные магазины на Украине отказались продавать произведения на русском языке. Он добавил, что сейчас сложно представить себе «сохранение какой-либо русскоязычной культурной жизни» на Украине после окончания конфликта.
Ранее Курков заявлял, что не может начать писать только на украинском, так как никогда не научится владеть им в той же степени, что и русским.
Скандал вокруг писателя разгорелся в конце сентября после того, как канадский ПЕН-клуб организовал совместное мероприятие с Курковым и Гессен. Оба автора осуждают действия ВС РФ на Украине, при этом Гессен также выступала с критикой украинских писателей, в мае добившихся отмены выступлений россиян на фестивале World Voices, который организует американский ПЕН-клуб.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина делает русских народом второго сорта.