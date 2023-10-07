Русскоязычный украинский писатель пожаловался на притеснения на Украине

Русскоязычный украинский писатель Курков пожаловался на притеснения на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Куркова, организаторы проходящего во Львове форума книгоиздателей отказались показать его интервью с американским романистом Джонатаном Франзеном. Он считает, что его «отменили» из-за беседы с Машей Гессен на литературном фестивале в Торонто, передает ТАСС.

Автор рассказал, что Lviv BookForum должен был открыться показом записи его разговора с Джонатаном Франзеном, но ее не продемонстрировали из-за протеста украинских интеллектуалов, которые начали кампанию против него в соцсети.

Курков заявил, что 99% украинских писателей решили, что хороших россиян нет. Кроме того, книжные магазины на Украине отказались продавать произведения на русском языке. Он добавил, что сейчас сложно представить себе «сохранение какой-либо русскоязычной культурной жизни» на Украине после окончания конфликта.

Ранее Курков заявлял, что не может начать писать только на украинском, так как никогда не научится владеть им в той же степени, что и русским.

Скандал вокруг писателя разгорелся в конце сентября после того, как канадский ПЕН-клуб организовал совместное мероприятие с Курковым и Гессен. Оба автора осуждают действия ВС РФ на Украине, при этом Гессен также выступала с критикой украинских писателей, в мае добившихся отмены выступлений россиян на фестивале World Voices, который организует американский ПЕН-клуб.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина делает русских народом второго сорта.