Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
Экс-депутат Рады призвала не знающих украинский боевиков «Азова» называться русскими
Экс-депутат на Украине призвала не знающих украинский язык боевиков «Азова» называть себя русскими
Бывший депутат украинской Рады Ирина Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами.
Боевики «Азова» могли бы показать свой патриотизм, если бы выучили «язык Тараса Григоровича Шевченко», до тех пор им не следует называть себя украинцами, а русскими, сказала Фарион, передает RT.
«Если в армии нет дисциплины, то нет армии – это тогда сброд», – заключила бывший депутат.
В 2021 году Фарион заявляла, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке.