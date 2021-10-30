На Украине заявили о «сумасшествии» Гоголя из-за русского языка

Эксперт объяснил прекращение поставок российского угля на Украину

Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков, комментируя прекращение поставок российского энергетического угля на Украину.

«Мы видим, что Украина сама обостряет конфликт в Донбассе, она начала использовать турецкие беспилотники. По сути российскую позицию можно охарактеризовать следующим тезисом: вы думаете, что купили беспилотники и теперь будете обстреливать ими ДНР и ЛНР? Вы думаете, что самые умные? Ну посмотрим», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он также убежден, что из-за растущих потребностей на внутреннем рынке у российских властей есть не только политические, но и сугубо экономические резоны не поставлять Украине энергетические марки угля.

«Формально Россия имеет право перенаправить объемы угля на внутренние и другие рынки, как это происходит с газом, которым мы заполняем сейчас наши подземные хранилища. С приближением кризиса в Евросоюзе цены на все энергоносители выросли, поэтому Россия может легко пристроить часть угля, который поставляется Украине, на западноевропейском рынке. Мы больше заработаем на экспорте туда», – говорит Юшков. Более того, много угля отправляется в Китай и на азиатские рынки, добавил он.

«Тем временем на Украине остался очень маленький запас угля. Его хватит буквально на несколько недель. Если Киев хочет импортировать уголь из других стран, то придется покупать его задорого, потому что цены взлетели везде. Для украинского бюджета это болезненно», – пояснил собеседник.

По его словам, если Украина перестанет обострять отношения с Россией, то поставки угля могут возобновиться в начале следующего года, в том числе за счет накапливаемых сейчас запасов. «Прекращение поставок – тоже некая отрезвляющая для Украины мера. С другой стороны, мы таким образом больше заработаем и повысим свою надежность прохождения отопительного сезона. Как ни крути, для России одни плюсы, а для Украины – одни минусы», – подытожил эксперт.

В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».

В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития РФ.

Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.

Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.

Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.