Дело о покушении на телеведущего Соловьева передали в суд

Дело о покушении на телеведущего Соловьева передано в суд

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемый Андрей Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP, запрещенной в России, о чем публично сообщил для привлечения сторонников, указали в ведомстве, передает ТАСС.

В деятельность группы были вовлечены Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков, Василий Стрижаков и другие.

Напомним, решением Верховного суда от 21 мая 2021 года организация «National Socialism/White Power» признана экстремистской, а ее деятельность в стране запрещена.

Напомним, информацию о подготовке покушения на Соловьева сообщал лично президент Владимир Путин.

ФСБ уточнила, что была сорвана операция по убийству телеведущего, в ходе обысков у задержанных нашли самодельную бомбу, пистолеты, коктейли «Молотова», обрез, гранату и другое оружие, а также поддельные украинские паспорта.