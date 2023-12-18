Хинштейн: Глава самарского ГУ МЧС Бойко получил 25 млн рублей от коммерсантов

Tекст: Алексей Дегтярев

Бойко якобы занимался покровительством «Витязя», за это ему выдали кредитную карту, с которой тот снимал наличные, в общей сложности руководитель ведомства потратил более 25 млн рублей, заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что ГК «Витязь» занималась пожарной безопасностью, вместе с Бойко задержали Гущина и Тютюнник. В ходе обысков найдена «черная бухгалтерия», в ней подтверждаются передачи взяток.

Операцию проводили ФСБ, ГУЭБиПК МВД и следователи центрального аппарата Следственного комитета.

Депутат отметил, что «с высокой вероятностью» всех задержанных 18 декабря этапируют в Москву. Дела завели по статьям о получении и даче взяток в особо крупных размерах.

Хинштейн добавил, что сам Бойко намеревался увольняться из МЧС и устраиваться на работу в правительство Самарской области.

Ранее источник сообщал, что Бойко заподозрили в коррупции и задержали, у него проводились обыски.