Суд продлил арест экс-министра транспорта Бурятии до августа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего министра транспорта Бурятии Александра Гоге до 3 августа 2025 года принял Советский районный суд Улан-Удэ, передает РИА «Новости». Гоге обвиняют по части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из корыстной заинтересованности.

По данным следствия, экс-министру вменяют лоббирование интересов ООО «Доринвест», завысившего цену на аукционе по ремонту автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита». Свою вину Гоге не признал. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

13 мая нынешнего года Гоге был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий и уволен с должности в связи с утратой доверия в тот же день. Глава Бурятии Алексей Цыденов связывал задержание Гоге с делом руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина, также обвиняемого в превышении полномочий.

Сообщается, что проверки в «Бурятрегионавтодоре» инициировало правительство Бурятии. Министерство финансов выявило нарушения при конкурсных процедурах, после чего был наложен запрет на заключение контракта с поставщиком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции. Александр Гоге освобожден от занимаемой должности из-за утраты доверия.