Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?0 комментариев
Лжепродюсер обманул десятки девушек-моделей по всей России
Представлявшийся продюсером моделей Антон Парамонов, предположительно, с помощью обмана выманил у девушек несколько миллионов рублей, дело возбудили по статье о мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.
Подозреваемый предлагал помочь девушкам-моделям со всей России в карьере, обещал призовые места в конкурсах красоты, деньги он брал под предлогом «начального старта», сказал собеседник РИА «Новости».
Он забирал деньги, после чего исчезал, сумма махинаций превышает несколько миллионов рублей, заявления поступают до сих пор. В числе пострадавших – свыше десяти девушек.
Парамонова задержали в августе, уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.
Источник отметил, цена на «услуги» подозреваемого начиналась от 40 тыс. рублей. Устанавливаются сообщники Парамонова.
Ранее в Петербурге мошенники заставили жительницу Калмыкии поджигать автомобили, они женщину также убедили взять в банке кредит.