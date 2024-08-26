Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.5 комментариев
Мошенники заставили женщину поджигать авто в Петербурге
В Петербурге задержали жительницу Калмыкии, поджигавшую автотранспортные средства, она делала это по заказу мошенников, сообщили в региональном ГУ МВД.
В ночь на 25 августа в Красногвардейском районе загорелись Mercedes и BMW, полицейские задержали подозрительную 46-летнюю женщину, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Задержанной оказалась безработная жительница Калмыкии, аналогичные поджоги выявили в трех других районах города.
На допросе женщина пояснила, что стала жертвой дистанционного мошенничества. В июле с ней через мессенджер связались неизвестные, представились правоохранителями и заявили, что злоумышленники использовали ее банковские реквизиты для перевода денег запрещенным организациям.
Мошенники убедили взять ее кредит в 1,7 млн рублей и перевести их им. Под предлогом участия в поимке злоумышленников ее убедили поджигать авто в Петербурге. Она купила канистру с бензином и по указанию злоумышленников подожгла пять машин.
Дела завели по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и по статье «Мошенничество».
В апреле мошенники обманом заставили жительницу Московской области оформить кредит на 1,5 млн рублей под предлогом «сверхсекретной миссии спецслужб».