Мошенники заставили женщину поджигать авто в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

В ночь на 25 августа в Красногвардейском районе загорелись Mercedes и BMW, полицейские задержали подозрительную 46-летнюю женщину, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Задержанной оказалась безработная жительница Калмыкии, аналогичные поджоги выявили в трех других районах города.

На допросе женщина пояснила, что стала жертвой дистанционного мошенничества. В июле с ней через мессенджер связались неизвестные, представились правоохранителями и заявили, что злоумышленники использовали ее банковские реквизиты для перевода денег запрещенным организациям.

Мошенники убедили взять ее кредит в 1,7 млн рублей и перевести их им. Под предлогом участия в поимке злоумышленников ее убедили поджигать авто в Петербурге. Она купила канистру с бензином и по указанию злоумышленников подожгла пять машин.

Дела завели по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и по статье «Мошенничество».

В апреле мошенники обманом заставили жительницу Московской области оформить кредит на 1,5 млн рублей под предлогом «сверхсекретной миссии спецслужб».