  • Новость часаРоссийский спецназ уничтожил технику ВСУ в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России
    Лавров: Каждый срыв договоренностей делает Украину меньше
    Эксперт рассказал о будущем «Хезболлы» без Насруллы
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    Над регионами России перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА
    В одесском Измаиле поражены порт и судоремонтный завод
    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии
    Нетаньяху назвал Насруллу «террористом номер один»
    Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    16 комментариев
    29 сентября 2024, 09:39 • Новости дня

    Путин: Популяция амурского тигра находится под защитой благодаря труду ученых и егерей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил с праздником организаторов, участников и гостей мероприятий во Владивостоке, посвященных Дню тигра. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с Днем тигра, который по традиции собирает участников и гостей во Владивостоке. Сегодня благодаря труду ученых-биологов, краеведов, специалистов заповедного дела и егерей популяция амурского тигра на Дальнем Востоке России находится под надежной защитой и с каждым годом увеличивается», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава государства отметил вклад волонтеров гуманитарных проектов, сотрудников центра «Амурский тигр» в достижении весомых результатов, а также их инициативность и неравнодушие по отношению к природному достоянию России.

    «Важно и дальше развивать эту работу на основе лучшего опыта и передовых научных, организационных, методологических подходов, активно содействовать реализации государственных программ, направленных на охрану окружающей среды, повышение уровня экологической культуры в обществе», — подытожил президент, пожелав здоровья, успехов и всего самого доброго.

    Ранее Путин заявил, что нужно сохранять и защищать достояние мира дикой природы для будущих поколений.

    26 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тихоокеанская железная дорога, которая свяжет месторождения в Якутии и порт в Хабаровском крае, заработает уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В сентябре прошлого года Путин заявил, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, строится новый порт на побережье Охотского моря. «Это позволит задействовать ресурсы Якутии и севера Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР», – подчеркнул глава государства.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

    Коментарии (8)
    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    Коментарии (5)
    27 сентября 2024, 08:48 • Новости дня
    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Atlantic Council в Вашингтоне выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это «попыткой запугать» Украину и НАТО, чтобы ослабить поддержку Киева.

    «Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», – передает РИА «Новости» его слова.

    Столтенберг подчеркнул, что видит в предложении Путина угрозу, направленную на запугивание Киева и западных стран, поддерживающих Украину.

    Ранее президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.

    Коментарии (16)
    27 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Медведев связал уровень русофобии лидеров Запада с величиной «смешных государств»
    Медведев связал уровень русофобии лидеров Запада с величиной «смешных государств»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нервно среагировавшим на слова президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия руководителям западных стран и военных ведомств следует успокоиться, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, чем «смешнее» государство, тем выше антироссийский гонор у его руководителей.

    «Можно сослаться, наверное, на психическое состояние, которое у них сложилось после того, как президент России объявил новые подходы к Основам государственной политики в области ядерного сдерживания. Они должны успокоиться и дальше действовать исходя из интересов своих стран, а не каких-то странных эмоций», – цитирует Медведева ТАСС.

    Он напомнил, что отдельные руководители военных организаций, генштабов небольших стран после высказываний российского президента предложили учитывать возможность превентивного удара по России. «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал зампред Совбеза.

    Такие страны в случае использования Россией тактического ядерного оружия ожидает печальная судьба, подчеркнул Медведев. «От них останется просто мокрое место. Да, статья пятая (о взаимной помощи стран НАТО) Вашингтонского договора может быть и сработает, но государства этого уже не будет. Так что они должны отдавать отчет себе в том, что говорят», – заключил он.

    Напомним, Путин назвал ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В их числе – расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

    Коментарии (4)
    26 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
    Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По итогам 2023 года страна обновила рекорд по потреблению энергии, это указывает на рост экономики, заявил президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели.

    «По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода», – цитирует Путина ТАСС.

    По словам главы государства, подобные показатели являются признаком роста экономики.

    Он отметил, что рост данного показателя является верным признаком роста экономики.

    До конца этого десятилетия энергопотребление в России будет расти в среднем на 2%, это примерно такой же показатель, как в целом в мире, добавил Путин, передает РИА «Новости».

    Планируется за этот отрезок времени ввести в эксплуатацию порядка 27 ГВт мощностей новой генерации, в их числе – тепловые, гидро– и атомные электростанции.

    Ранее политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российский топливно-энергетический комплекс показал способность развиваться в условиях санкций.

    Коментарии (18)
    26 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал развитие переработки углеводородов приоритетной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной задачей для отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является увеличение объемов переработки углеводородов в России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах – еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа. Важно обеспечить сырьевую базу, добычу ресурсов», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 21:33 • Новости дня
    Лавров: Россия исходит из того, что слова Путина по ядерной доктрине услышаны

    Москва рассчитывает, что заявления президента России Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Москва уверена, что заявления президента Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны, заявил  глава МИД России Сергей Лавров в ходе участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что Россия обращается к международному сообществу, исходя из того, что все заинтересованные стороны должны учитывать озвученные позиции.

    По словам Лаврова, публичные заявления Путина, как правило, нацелены на тех, кто интересуется подходами России. «Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат», – подчеркнул глава МИД России, отвечая на вопрос о возможности восприятия этих высказываний как сигнала Западу.

    Лавров также акцентировал внимание на том, что действия западных стран в ситуации с Украиной покажут, как они интерпретировали слова Путина. Он отметил, что решение Запада по поводу разрешения Киеву использовать дальнобойные оружия станет показателем того, насколько хорошо они поняли заявления российского президента. Глава российского МИД подчеркнул важность понимания подходов России в вопросах ядерной доктрины для предотвращения ошибок и недопонимания.

    Ранее Лавров на сессии Генассамблеи ООН заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

    Отметим, что экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это попыткой запугать Украину и НАТО. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 21:53 • Новости дня
    Эксперт: Россия укрепила статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка

    Экономист Журавлев: Нашим противникам не удалось отрезать ресурсы РФ от мировых потребителей

    Эксперт: Россия укрепила статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Санкции не смогли изменить диктуемые логикой процессы на мировом энергетическом рынке, гарантом стабильности которого по-прежнему является Россия. При этом наша страна активно развивает собственную энергетику, которая является одной из самых «зеленых» в мире, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Дмитрий Журавлев. В четверг президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя».

    «Россия давно стала мощной геополитической силой, влияющей на многие аспекты международной экономики. Санкции не изменят глобальные процессы, продиктованные логикой истории. Продолжение поставок российской нефти за рубеж доказывает, что противникам нашей страны не удалось отрезать ресурсы РФ от мировых потребителей. Наоборот, Россия укрепила свой статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка», – заявил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт напомнил, что сейчас при участии стран БРИКС формируется новая многополярная модель мирового развития: «Ведущую роль в новой системе мироустройства уже играют не страны Запада, а государства мирового большинства, среди которых и Россия». Журавлев отметил, что в современном мире энергетика является движущей силой экономики, без энергоресурсов невозможно создать ни одно производство.

    «Раньше применительно к России часто можно было слышать фразу про нефтяную иглу. Но через иглу также вводится и лекарство. Поставки сырья ведут к росту энергетического сектора – основы развития экономики РФ. И сейчас уже в России зафиксирован рекордный уровень потребления энергии, что свидетельствует о высоких темпах экономического роста», – пояснил эксперт.

    При этом он отметил, что российская энергетика не остановится на достигнутом и обновленная энергетическая стратегия даст новый импульс развитию этого сектора. «Новый нацпроект и госпрограммы зададут качественно иные контуры роста отрасли. Амбициозные цели национального развития требуют соответствующих энергомощностей», – продолжил аналитик.

    При этом он отметил, что Россия развивает зеленую энергосистему, в которой воплощены самые передовые принципы экологичности и бережного отношения к окружающей среде. При этом проводимый Россией энергопереход учитывает наши природные условия и социальные факторы. «Данный процесс должен сопровождаться глубокими всесторонними исследованиями, которые проводятся в нашей стране», – заключил Журавлев.

    В четверг Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». «Наша энергосистема – одна из крупнейших в мире, она не только отвечает растущему спросу со стороны бизнеса, экономики и социальной сферы, но и качественно меняет свой облик», – заявил Путин. По его словам, сейчас на долю экологичного природного газа приходится 48% энергобаланса нашей страны, а вместе с атомной и гидроэнергетикой, которые имеют минимальный углеродный след, эта доля превышает 85%.

    «То есть наш энергобаланс – один из самых «зеленых» в мире, это совершенно очевидный факт. И в отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих, по сути, неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие городов, территории всей страны и структуру топливно-энергетического баланса», – подчеркнул  Путин.

    Президент также отметил, что Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии и намерена закрепить мировое лидерство в атомной сфере.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил начать реализацию нового нацпроекта по энергетике

    Путин поручил проработать детали нацпроекта по энергетике и начать реализацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с деловыми и научными кругами проработать все детали нового нацпроекта по энергетике и как можно скорее приступить к его реализации.

    Глава государства, выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», подчеркнул, что важно не задерживаться с началом реализации проекта, передает РИА «Новости».

    Важной частью проекта станет продвижение «Новых атомных и энергетических технологий». Президент отметил, что это будет один из ключевых инструментов для поддержки отечественных разработок.

    Ранее Путин заявлял, что Россия намерена закрепить мировое лидерство в атомной сфере.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи стабилизацию энергорынков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Экваториальная Гвинея стремятся стабилизировать мировые энергетические рынки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером этой африканской страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

    Путин отметил, что Экваториальная Гвинея является партнером России и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, передает ТАСС. «Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что две страны связывают крепкие дружеские отношения, которые имеют долгую историю. Путин выразил уверенность в том, что восстановление дипломатических представительств будет способствовать дальнейшему развитию этих отношений. Он также отметил хорошие перспективы для военно-технического сотрудничества между Россией и Экваториальной Гвинеей.

    Напомним, в четверг в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    Эксперт: Африканские лидеры видят в Москве надежного союзника, от которого не ждут подвоха

    Политолог Асафов: Москва обсуждает совместные проекты с Экваториальной Гвинеей в нефтегазовом и горнодобывающем секторах

    Эксперт: Африканские лидеры видят в Москве надежного союзника, от которого не ждут подвоха
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого стала еще одним важным шагом для выстраивания мостов между Москвой и Африкой. С Малабо Москва сейчас обсуждает совместные проекты в экономике и военной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД Александр Асафов.

    «Африка – это континент, международная значимость которого растет с каждым днем. Руководство России понимает эту тенденцию и предпринимает максимум усилий для выстраивания стабильных партнерских отношений с государствами региона», – заявил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, добиваться успехов в Африке России помогает близость наших воззрений на современную политическую обстановку в мире. «Мы выступаем против неоколониализма, что, безусловно, находит поддержку в африканских странах. Они видят в Москве надежного союзника, от которого не ждут подвоха. У нас нет и исторических проблем, которые сопровождают диалог государств континента, например, с Францией или Британией», – отмечает собеседник.

    Асафов подчеркивает, что российский президент Владимир Путин имеет среди африканских лидеров репутацию политика, твердо убежденного в необходимости формирования справедливого мироустройства.

    «Встреча главы России с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого стала еще одним важным шагом для выстраивания мостов между Москвой и Африкой. С Малабо Москва сейчас обсуждает ряд совместных проектов  в нефтегазовом и горнодобывающем секторах. Будет развиваться и партнерство в военном направлении», – акцентирует он.

    При этом, по его словам, Россия должна быть готова к сложностям, которые могут возникнуть на Африканском континенте: «Местные государства долгое время сталкивались с посягательством на свой суверенитет со стороны западных держав. Сейчас бывшие «имперцы» не оставляют попыток вернуть утраченное влияние. И действия Парижа, Лондона и Вашингтона все еще могут повлиять на решения африканских правительств и помешать им продолжать развивать выгодные отношения с Россией. За счет таких шагов Запад пытается изолировать Москву от других государств», – рассуждает эксперт.

    Однако, полагает эксперт, эти планы Запада заведомо обречены на провал. «Азия, Латинская Америка и Африка понимают, что именно наша страна является главным защитником многополярного мироустройства. К нам тянутся, и это незыблемый факт», – заключил Асафов.

    В четверг Владимир Путин провел переговоры с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Лидеры обсудили сотрудничество в энергетической отрасли, восстановление дипломатических представительств, а также перспективы совместной работы по военно-техническим вопросам.

    Президент России отметил успешное партнерство Москвы и Малабо по линии ОПЕК+. В частности, он назвал «общей» задачей стабилизацию мировых энергетических рынков. Путин также заострил внимание на том, что гуманитарное сотрудничество с Малабо продолжает развиваться. В частности, Москва готовит национальные кадры для этой страны.

    Теодоро Обианг Нгема Мбасого в свою очередь предложил открыть на территории Гвинеи российский банк. Он отметил, что за счет представительства кредитной организации государства смогут значительно укрепить экономические и торговые отношения. Он также выразил пожелание, что Россия поддержит заявку Малабо на вступление в БРИКС.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин: Запад использует проблемы климата в своих неоколониальных интересах
    Путин: Запад использует проблемы климата в своих неоколониальных интересах
    @ Александр Щербак/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ряд стран Запада использует климатическую повестку в своих неоколониальных интересах, в то время как Россия придерживается на практике упорядоченного энергоперехода, учитывающего интересы страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «В отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие городов и всей страны», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее президент России отмечал, что Запад следует традиционным нормам классического колониализма вместо норм международного права.

    Коментарии (2)
    26 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Путин: Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений

    Tекст: Александра Юдина

    Газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации, заявил в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» российский президент Владимир Путин.

    «Отдельно хочу сказать о газовой отрасли: сейчас она проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами», – передает РИА «Новости» его слова.

    Путин поручил Газпрому и кабмину подготовить десятилетний план развития, в том числе с учетом перераспределения маршрутов поставок.

    Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

    Ранее Путин потребовал в кратчайшее время обновить стратегию в области энергетики.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого начались в Кремле.

    С российской стороны в переговорах участвуют министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы МИД Александр Панкин, помощник президента Юрий Ушаков и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин и Мбасого планируют обсудить дальнейшее развитие российско-экваторогвинейских отношений, а также актуальную международную и региональную тематику.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин поручил проконтролировать модернизацию НПЗ

    Путин поручил правительству проконтролировать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству следить за модернизацией НПЗ с целью обеспечения экономики качественным топливом и продукцией.

    Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, глава государства поручил правительству России тщательно контролировать процесс реализации программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ключевой задачей данной программы является обеспечение экономики, городов и всех населенных пунктов страны качественным топливом, смазочными материалами, битумом и другой необходимой продукцией.

    Путин отметил, что правительство должно внимательно следить за каждым этапом реализации программы. Он указал на необходимость предметной работы с каждым предприятием, а также контроля за сроками проведения ремонта и обновления производств.

    Также Путин поручил правительству совместно с деловыми и научными кругами проработать все детали нового нацпроекта по энергетике.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Воронеже потушили пожары после атаки украинских БПЛА
    Российский спецназ уничтожил технику ВСУ в Курской области
    Зеленский заявил об обещании Трампа поддерживать Украину
    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине
    Авиабаза США в Сирии подверглась атаке из Ирака
    Состояние Цукерберга превысило 200 млрд долларов
    Самолет экстренно приземлился в Ульяновске из-за трупа мужчины в туалете

    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России

    Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой. Зачем российские компании строят мощности для экспорта зерновых на севере, а не юге страны? И как это поможет в том числе развитию Северного морского пути? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов

    В Германии супружеской паре грозит тюрьма за стриминг российских телеканалов, вещание которых запрещено в Европе. Во время обысков было изъято оборудование, а сам интернет-сервис заблокирован. В экспертной среде отмечают, что только в Германии российское телевидение смотрели несколько миллионов человек, и многие из них продолжают делать это в обход блокировок. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............