Путин: Популяция амурского тигра находится под защитой благодаря труду ученых и егерей

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Поздравляю вас с Днем тигра, который по традиции собирает участников и гостей во Владивостоке. Сегодня благодаря труду ученых-биологов, краеведов, специалистов заповедного дела и егерей популяция амурского тигра на Дальнем Востоке России находится под надежной защитой и с каждым годом увеличивается», – передает ТАСС слова Путина.

Глава государства отметил вклад волонтеров гуманитарных проектов, сотрудников центра «Амурский тигр» в достижении весомых результатов, а также их инициативность и неравнодушие по отношению к природному достоянию России.

«Важно и дальше развивать эту работу на основе лучшего опыта и передовых научных, организационных, методологических подходов, активно содействовать реализации государственных программ, направленных на охрану окружающей среды, повышение уровня экологической культуры в обществе», — подытожил президент, пожелав здоровья, успехов и всего самого доброго.

Ранее Путин заявил, что нужно сохранять и защищать достояние мира дикой природы для будущих поколений.