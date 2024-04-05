Стало известно состояние в Приморье подопечного леопарда Папы Римского

Стало известно состояние в Приморье леопарда, которого взял под опеку Папа Римский

Tекст: Денис Тельманов

«Имя ему дал папа Римский. Буквально на днях мы получили свежайшие кадры с ним. Леопард выглядит просто прекрасно, в прекрасной форме находится, и он повадился перед фотоловушками питаться оленями, которых он добывает на оленьей ферме, которая для этого и была создана», – передает слова Ракова РИА «Новости».

Он отметил, что понтифик дал своему подопечному имя известного в Аргентине литературного персонажа, животное стало первым леопардом на полуострове Гамова, «где леопардов не видели десятилетиями».

Отмечается, что опекунами дальневосточных леопардов помимо Папы Римского являются актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.

Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР.

Ядро популяции проживает в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

