Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.3 комментария
Эксперт: США поставят Украине лишь десяток ракет для ЗРК «Пэтриот»
Американист Дудаков: Трамп разрешит отправить Украине ракеты в рамках траншей времен Байдена
Если решение передать Украине «оборонительное» вооружение все же будет согласовано внутри администрации Трампа, то речь, вероятно, пойдет о поставке примерно десятка ракет для систем Patriot. Это никак не повлияет на ситуацию на фронте, поскольку объемы траншей для ВСУ продолжат планомерно уменьшаться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.
«Внутри администрации США обострилась серьезная борьба между украинскими и израильскими лоббистами. Первые выступают за возобновление поставок вооружений Киеву. Среди них, например, – Кит Келлог. При этом то же самое оружие, включая дефицитные ракеты для систем ПВО, хотел бы получить Израиль. И эту идею продвигает вторая группа», – отметил американист Малек Дудаков.
По его мнению, после заявления Трампа преждевременно говорить о том, что Вашингтон сделал выбор в пользу украинского лобби. «Далеко не факт, что озвученное президентом указание передать ВСУ «оборонительное» вооружение будет оставаться в силе долгое время, учитывая, что в Белом доме проходят переговоры американского лидера с Биньямином Нетаньяху», – уточнил эксперт.
Если же решение Трампа все же будет согласовано внутри администрации, то речь, вероятно, пойдет о поставке Украине примерно десятка ракет для систем Patriot, считает политолог. «Они будут реализованы в рамках траншей времен Джо Байдена. Это не поменяет для украинской стороны ситуацию существенным образом, поскольку объемы поставок продолжат планомерно уменьшаться», – заключил Дудаков.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружие. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.
По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.
Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США. Он отмечал, что России стоит учитывать непредсказуемость Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку Украины.