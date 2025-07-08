Эксперт: США поставят Украине лишь десяток ракет для ЗРК «Пэтриот»

Американист Дудаков: Трамп разрешит отправить Украине ракеты в рамках траншей времен Байдена

Tекст: Анастасия Куликова

«Внутри администрации США обострилась серьезная борьба между украинскими и израильскими лоббистами. Первые выступают за возобновление поставок вооружений Киеву. Среди них, например, – Кит Келлог. При этом то же самое оружие, включая дефицитные ракеты для систем ПВО, хотел бы получить Израиль. И эту идею продвигает вторая группа», – отметил американист Малек Дудаков.

По его мнению, после заявления Трампа преждевременно говорить о том, что Вашингтон сделал выбор в пользу украинского лобби. «Далеко не факт, что озвученное президентом указание передать ВСУ «оборонительное» вооружение будет оставаться в силе долгое время, учитывая, что в Белом доме проходят переговоры американского лидера с Биньямином Нетаньяху», – уточнил эксперт.

Если же решение Трампа все же будет согласовано внутри администрации, то речь, вероятно, пойдет о поставке Украине примерно десятка ракет для систем Patriot, считает политолог. «Они будут реализованы в рамках траншей времен Джо Байдена. Это не поменяет для украинской стороны ситуацию существенным образом, поскольку объемы поставок продолжат планомерно уменьшаться», – заключил Дудаков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружие. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США. Он отмечал, что России стоит учитывать непредсказуемость Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку Украины.