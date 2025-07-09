До полного отказа от роли миротворца Трампу остался один шаг

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Большое спасибо. Я об этом не знал. Вау! От вас, в частности, это очень значимо. Большое спасибо, Биби».

Такими словами явно польщенный президент США отреагировал на сообщение о том, что влиятельные люди похлопотали за его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Считается, что Дональд Трамп об этой награде мечтает, будто она ему действительно нужна.

Премия мира есть у Барака Обамы. Трамп ненавидит Обаму и завидует ему, следовательно, многократно дискредитировавшая себя Нобелевка ему все же нужна – закрыть гештальт. Но именно теперь об этой навязчивой идее придется забыть. Возможно, навсегда: ситуация обязывает.

Тот самый Биби, который похлопотал за Трампа, не кто иной как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. После всего того, что он сделал за последний год, раздача миротворческих лавров в исполнении Биби – это что-то вроде участия Ганнибала Лектора в жюри конкурса на лучшее вегетарианское блюдо.

Требование ввести санкции в отношении Израиля и Нетаньяху нынче на Западе является дежурным для правозащитных и пацифистских организаций. Это необязательно означает справедливость обвинений (Россию они тоже по-всякому обвиняли), но наглядно доказывает, что израильский премьер – это сейчас худшая фигура для лоббизма в области гуманитарных наград.

Теперь Нобелевский комитет точно вычеркнет Трампа из числа реальных претендентов, хотя, положа руку на сердце, его как раз есть за что наградить. Не за соучастие в израильском нападении на Иран, как он сам считает, – после этого, наоборот, с образом президента-миротворца нужно попрощаться. Но случалось и хорошее.

Администрация Трампа уговорила на деэскалацию Индию, по сути уже приступившую к четвертой индо-пакистанской войне. Менее известно (хотя не менее значимо), что в Вашингтоне вняли мольбам Демократической Республики Конго и окриком остановили расширение империи тутси со стороны Руанды, когда Центрально-Африканский регион уже катился к чудовищной бойне.

На все это избирателям Трампа глубоко наплевать. Но миротворческие заслуги у их президента действительно были. А потом пришел Нетаньяху и все испортил: втянул Вашингтон в свою авантюру с Ираном и оказал «медвежью услугу», номинировав Трампа на вожделенную премию, будучи предельно токсичным для такого занятия типом.

Но формально результат будет: Трампа не наградят, но номинируют, возможностей израильского премьера для такого точно хватит. Чтобы номинировать кого-нибудь на Нобелевскую премию мира необязательно быть главой правительства – можно быть депутатом национального парламента (любого) или ректором.

Какой-нибудь Техасский университет в Остине способен выдвигать американского президента на Нобелевку ежегодно, раз ему это так нравится (глядишь, они до таких отношений и впрямь дойдут).

Адольфа Гитлера, как известно, тоже номинировали на Нобелевскую премию мира. Но шведский депутат-антифашист сделал это иронично (шутку тогда оценили далеко не все), а вот Бенито Муссолини ректора европейских университетов номинировали со всей серьезностью, необходимой льстецам, идущим к своей цели. Нетаньяху – пример такого же льстеца.

«Я хочу представить вам, господин президент, письмо, которое я отправил в Нобелевский комитет; в нем вас номинируют на Нобелевскую премию мира, которую вы вполне заслуживаете и должны получить». С такими словами израильский премьер протянул Трампу копию документа, примерная ценность которого равна стоимости бумаги, на котором он напечатан. А взамен хочет получить многое.

Нетаньяху выпрашивал у Вашингтона средства ПВО и ПРО, чтобы закрыть в обороне дыры, появившейся после 12-дневной войны с Ираном. При этом Биби предпочел бы подольше утюжить сектор Газа, а Трамп требует от него побыстрее сворачивать операцию против ХАМАС, инстинктивно цепляясь за больше не актуальный имидж мироборца.

Впрочем, своей худшей ошибки в области военных конфликтов президент США пока не совершил – не начал вооружать режим Владимира Зеленского.

Странные пертурбации, в ходе которых Пентагон то замораживает поставки вооружений на Украину, то возобновляет их вновь, – это пример трамповской дипломатии накатов, когда посулы перемежаются угрозами. Но сами по себе эти пакеты военной помощи были утверждены и оплачены еще при президенте Джо Байдене. По принятым в американской политике нормам приличия Трамп исполнению сделок предшественника вообще препятствовать не должен, но он, к счастью, не соблюдает нормы приличия.

Идет к тому, что Украина получит втрое меньше средств ПВО, чем рассчитывала: десять ракет для батарей Patriot вместо 30, а остальные станут гонораром Нетаньяху за грубую лесть.

При этом оружейный пакет от администрации Байдена близок к исчерпанию, и главный вопрос в том, откроет ли Трамп для Зеленского собственный канал поставок. Это точно не будет грант. А вот кредитная линия возможна: снабжение ВСУ американским оружием могут осуществить как за европейский счет (немцы на это уже подписались), так и при условии оплаты из фонда, созданного для освоения украинских недр.

В любом случае конфликт вокруг Украины станет тогда войной Трампа, хотя прежде ею не был. А у этого конфликта простая арифметика: чем меньше оружия достанется ВСУ, тем быстрее завершатся боевые действия. Докидывая Зеленскому патронов, президент США отодвигает сроки завершения СВО и продлевает те мучения, которые якобы жаждет прекратить.

Трамп еще может избежать этой ошибки. Однако ожидать логичной последовательности действий от человека, который искренне полагает, будто нападение на Иран заслуживает Премии мира, – это наивность, которой Россия в ее обстоятельствах позволять себе не должна.