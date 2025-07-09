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    9 июля 2025, 14:34 • Политика

    До полного отказа от роли миротворца Трампу остался один шаг

    До полного отказа от роли миротворца Трампу остался один шаг
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира. Он ждал этого так долго, что уже успел полностью дискредитировать свой образ миротворца. Впрочем, решающей ошибки хозяин Белого дома пока не совершил – той, что связана с военными поставками на Украину.

    «Большое спасибо. Я об этом не знал. Вау! От вас, в частности, это очень значимо. Большое спасибо, Биби».

    Такими словами явно польщенный президент США отреагировал на сообщение о том, что влиятельные люди похлопотали за его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Считается, что Дональд Трамп об этой награде мечтает, будто она ему действительно нужна.

    Премия мира есть у Барака Обамы. Трамп ненавидит Обаму и завидует ему, следовательно, многократно дискредитировавшая себя Нобелевка ему все же нужна – закрыть гештальт. Но именно теперь об этой навязчивой идее придется забыть. Возможно, навсегда: ситуация обязывает.

    Тот самый Биби, который похлопотал за Трампа, не кто иной как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. После всего того, что он сделал за последний год, раздача миротворческих лавров в исполнении Биби – это что-то вроде участия Ганнибала Лектора в жюри конкурса на лучшее вегетарианское блюдо. 

    Требование ввести санкции в отношении Израиля и Нетаньяху нынче на Западе является дежурным для правозащитных и пацифистских организаций. Это необязательно означает справедливость обвинений (Россию они тоже по-всякому обвиняли), но наглядно доказывает, что израильский премьер – это сейчас худшая фигура для лоббизма в области гуманитарных наград.

    Теперь Нобелевский комитет точно вычеркнет Трампа из числа реальных претендентов, хотя, положа руку на сердце, его как раз есть за что наградить. Не за соучастие в израильском нападении на Иран, как он сам считает, – после этого, наоборот, с образом президента-миротворца нужно попрощаться. Но случалось и хорошее. 

    Администрация Трампа уговорила на деэскалацию Индию, по сути уже приступившую к четвертой индо-пакистанской войне. Менее известно (хотя не менее значимо), что в Вашингтоне вняли мольбам Демократической Республики Конго и окриком остановили расширение империи тутси со стороны Руанды, когда Центрально-Африканский регион уже катился к чудовищной бойне.

    На все это избирателям Трампа глубоко наплевать. Но миротворческие заслуги у их президента действительно были. А потом пришел Нетаньяху и все испортил: втянул Вашингтон в свою авантюру с Ираном и оказал «медвежью услугу», номинировав Трампа на вожделенную премию, будучи предельно токсичным для такого занятия типом.

    Но формально результат будет: Трампа не наградят, но номинируют, возможностей израильского премьера для такого точно хватит. Чтобы номинировать кого-нибудь на Нобелевскую премию мира необязательно быть главой правительства – можно быть депутатом национального парламента (любого) или ректором.

    Какой-нибудь Техасский университет в Остине способен выдвигать американского президента на Нобелевку ежегодно, раз ему это так нравится (глядишь, они до таких отношений и впрямь дойдут).

    Адольфа Гитлера, как известно, тоже номинировали на Нобелевскую премию мира. Но шведский депутат-антифашист сделал это иронично (шутку тогда оценили далеко не все), а вот Бенито Муссолини ректора европейских университетов номинировали со всей серьезностью, необходимой льстецам, идущим к своей цели. Нетаньяху – пример такого же льстеца.

    «Я хочу представить вам, господин президент, письмо, которое я отправил в Нобелевский комитет; в нем вас номинируют на Нобелевскую премию мира, которую вы вполне заслуживаете и должны получить». С такими словами израильский премьер протянул Трампу копию документа, примерная ценность которого равна стоимости бумаги, на котором он напечатан. А взамен хочет получить многое.

    Нетаньяху выпрашивал у Вашингтона средства ПВО и ПРО, чтобы закрыть в обороне дыры, появившейся после 12-дневной войны с Ираном. При этом Биби предпочел бы подольше утюжить сектор Газа, а Трамп требует от него побыстрее сворачивать операцию против ХАМАС, инстинктивно цепляясь за больше не актуальный имидж мироборца.

    Впрочем, своей худшей ошибки в области военных конфликтов президент США пока не совершил – не начал вооружать режим Владимира Зеленского.

    Странные пертурбации, в ходе которых Пентагон то замораживает поставки вооружений на Украину, то возобновляет их вновь, – это пример трамповской дипломатии накатов, когда посулы перемежаются угрозами. Но сами по себе эти пакеты военной помощи были утверждены и оплачены еще при президенте Джо Байдене. По принятым в американской политике нормам приличия Трамп исполнению сделок предшественника вообще препятствовать не должен, но он, к счастью, не соблюдает нормы приличия.

    Идет к тому, что Украина получит втрое меньше средств ПВО, чем рассчитывала: десять ракет для батарей Patriot вместо 30, а остальные станут гонораром Нетаньяху за грубую лесть.

    При этом оружейный пакет от администрации Байдена близок к исчерпанию, и главный вопрос в том, откроет ли Трамп для Зеленского собственный канал поставок. Это точно не будет грант. А вот кредитная линия возможна: снабжение ВСУ американским оружием могут осуществить как за европейский счет (немцы на это уже подписались), так и при условии оплаты из фонда, созданного для освоения украинских недр.

    В любом случае конфликт вокруг Украины станет тогда войной Трампа, хотя прежде ею не был. А у этого конфликта простая арифметика: чем меньше оружия достанется ВСУ, тем быстрее завершатся боевые действия. Докидывая Зеленскому патронов, президент США отодвигает сроки завершения СВО и продлевает те мучения, которые якобы жаждет прекратить.

    Трамп еще может избежать этой ошибки. Однако ожидать логичной последовательности действий от человека, который искренне полагает, будто нападение на Иран заслуживает Премии мира, – это наивность, которой Россия в ее обстоятельствах позволять себе не должна.

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