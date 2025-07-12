Bloomberg сообщило о переговорах США и Индии по снижению пошлин

Tекст: Мария Иванова

США и Индия ведут переговоры о временной торговой сделке, в рамках которой американские пошлины на индийские товары могут быть снижены до уровня ниже 20%, вместо ранее планировавшихся 26%, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Агентство подчеркивает, что это поставит Индию в более выгодное положение по сравнению с соседями по региону.

В случае успешного заключения сделки Индия войдет в ограниченный круг стран, которым удалось договориться с Вашингтоном по вопросам пошлин, отмечает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что следующей страной для заключения торгового соглашения станет именно Индия. Напомним, что с начала апреля в США действует указ о введении «взаимных» пошлин, где базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран применяются повышенные ставки, исходя из размера торгового дефицита.

Тем не менее, после того как более 75 стран не приняли ответных мер, американские власти на 90 дней вернулись к базовым пошлинам для всех, кроме Китая. На фоне этих решений Евросоюз также временно приостановил свои ответные ограничения на американский импорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные угрозы усилили позиции БРИКС на международной арене.

Ранее сообщалось, что Индия и США готовятся заключить торговое соглашение в ближайшее время.