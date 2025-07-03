Стало известно о скором достижении торгового соглашения Индии и США

News18 сообщил о скором достижении торгового соглашения Индии и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники в индийском правительстве, переговоры между Индией и США по торговым тарифам близки к завершению, передает ТАСС.

По словам источников, обсуждение сейчас идет на последнем этапе, а диалог характеризуется как конструктивный. Индия твердо отстаивает свои интересы, уделяя особое внимание защите сельскохозяйственного сектора. В частности, Нью-Дели дал понять, что полное открытие молочного сектора невозможно из-за его важности для миллионов фермеров.

Американская сторона проявила понимание позиций Индии и ее опасений относительно сельского хозяйства и смежных отраслей.

В рамках переговоров Индия рассматривает возможность тарифных уступок на часть американской электронной продукции, тогда как США могут предоставить ограниченные преимущества для индийских молочных продуктов и некоторых генетически модифицированных товаров. Эти компромиссные подходы обсуждались на последнем раунде, прошедшем в Вашингтоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия намерена заключить торговое соглашение с США в три этапа. Дональд Трамп заявил, что не хочет видеть в США продукцию Apple, произведенную в Индии. Компания Apple ускорила перенос сборки всех iPhone для американского рынка в Индию.