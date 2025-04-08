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    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    8 апреля 2025, 09:23 • Новости дня

    Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в 1 трлн долларов

    Трамп анонсировал рекордный оборонный бюджет США в 1 трлн долларов
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке администрацией Белого дома оборонного бюджета США в размере около 1 трлн долларов.

    Известно, что Трамп заявил о подготовке его администрацией оборонного бюджета в размере приблизительно 1 трлн долларов, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что это будет самый большой бюджет, предоставленный военным, и его цель – укрепление оборонных сил страны на фоне угроз со стороны различных мировых сил.

    Президент США отметил, что такой шаг обусловлен усилением угроз по всему миру. Он подчеркнул, что для США важно оставаться сильными в условиях нарастающей напряженности.

    Несмотря на значительный размер предлагаемого бюджета, президент подчеркнул его необходимость для поддержания вооруженных сил страны на должном уровне.

    Министр обороны США Пит Хегсет на встрече присутствовал, но сразу не стал комментировать заявление президента. Позже он отметил, что это будет первый оборонный бюджет США, достигающий триллиона долларов, добавив, что президент Трамп активно занимается восстановлением вооруженных сил страны.

    Ранее в ходе встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП страны. Он призвал союзников последовать примеру Вашингтона.

    7 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул ультиматум Китаю

    Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

    Трамп выдвинул ультиматум Китаю
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    В социальной сети Truth Social Трамп написал, что решение будет принято, если Китай не отменит свои ответные меры на американские тарифы до 8 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США. Американский лидер заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

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    7 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    Политолог указал на признаки цветной революции в США

    Политолог Межуев: Трамп столкнулся с угрозой цветной революции

    Политолог указал на признаки цветной революции в США
    @ Alexandra Buxbaum/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в США имеют признаки «цветной революции». Но пока речь идет не о свержении Дональда Трампа, а о намерении принудить его изменить внутреннюю и внешнюю политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Напомним, после призыва Барака Обамы к сопротивлению республиканцу по США прокатилась волна акций под лозунгом Hands Off («Руки прочь»).

    «Говорить о «цветной революции» в США пока преждевременно, хотя и есть многие ее признаки», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. «Во-первых, акции хорошо продуманы и организованы. Во-вторых, кампанию в некотором смысле возглавил Обама. У него очень хороший рейтинг, и его мнение учитывается в либеральной среде», – пояснил собеседник.

    «В-третьих, в митингах принимают участие студенты», – продолжил эксперт. Он напомнил о студенческих восстаниях, проходивших в Соединенных Штатах вплоть до ухода Ричарда Никсона с поста президента. «Сейчас молодежь пытаются «раскачать» против Трампа», – продолжил политолог.

    По его оценкам, происходящие события – это «проба сил» и объявление главе Белого дома «ультиматума». «Речь идет не о свержении республиканца, а о намерении принудить его изменить внутри- и внешнеполитический курс», – пояснил Межуев. Он указал на требования протестующих, среди которых – сокращение влияния Маска на администрацию, оказание давления на Россию для прекращения конфликта на Украине, а также пересмотр тарифной политики.

    «Отношения Трампа с «глубинным государством» не совсем антагонистические, как это принято считать. Дело в том, что истеблишмент представлен не только либералам, туда вписываются и члены Республиканской партии, представители бизнеса и прессы. Президент США, проводя свою политическую линию, порой выходит за рамки дозволенного», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, «красной чертой» стал, в частности, вопрос пошлин. «Deep state считает, что отношение к Европе должно быть более снисходительным. Оно не против, чтобы страны континента проявляли большую самостоятельность в сфере безопасности, но не хотели бы окончательного разрыва с Трансатлантическим союзом», – детализировал Межуев.

    «Еще одна тема разногласий – это отношения с Россией. «Глубинное государство» выступает за новые санкции и ограничения для Москвы, а также гарантии для Украины», – добавил политолог. Собеседник допускает, что Трамп будет вынужден пойти на поводу у этих требований. «Он уже начал пересматривать тарифы против некоторых стран. Не исключено, что американский лидер внесет некоторые коррективы в свой курс по отношению к российской стороне», – считает эксперт.

    «Однако если республиканец продолжит «вольничать», то, я думаю, нависшая над ним угроза может перерасти в «цветную революцию». Тогда «глубинное государство» продемонстрирует силу в полной мере и протесты, проходившие в Америке в 2020 году, покажутся «цветочками». Вместе с тем, переворот – если ситуация будет развиваться по этому сценарию – опасен для США: существует вероятность, что не все штаты подчинятся», – подчеркнул Межуев.

    Напомним, в четверг Барак Обама призвал граждан США, студентов колледжей и сотрудников юрфирм противостоять политике Дональда Трампа. Экс-президент США выступил с соответствующей речью в колледже Гамильтона в Клинтоне. Он обвинил правительство республиканца в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны.

    Политик указал на важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его мнению, подвергаются эрозии. «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – передает слова Обамы The Washington Post.

    Демократ также выразил несогласие с экономической политикой действующего президента, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Обама призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей.

    Примечательно, но спустя несколько дней в ряде городов США прошли акции под лозунгом Hands Off («Руки прочь»). «Когда протесты Hands Off настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику «цветных революций» за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?», – прокомментировал события в Штатах глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Напомним, американские граждане в ходе манифестаций выражают недовольство не только политикой действующего президента, но и бизнесмена Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Митингующие требуют прекращения «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивают: сейчас Штаты практически оказались на грани двух революций – экономической и «цветной».

    Формальной причиной для начала протестов стали веденные Дональдом Трампом таможенные пошлины. В перечне, опубликованном Белым домом, 184 страны и территории. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    7 апреля 2025, 10:43 • Новости дня
    Обама призвал к сопротивлению Трампу
    Обама призвал к сопротивлению Трампу
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Барак Обама в своем выступлении в колледже Гамильтона в Клинтоне обратился к университетам и правовым фирмам с призывом противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа и защищать демократические ценности, «даже если это потребует жертв».

    Обама обвинил правительство Трампа в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Он отметил важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его словам, подвергаются эрозии.

    «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – заявил Обама, обратившись к гражданам, передает The Washington Post.

    Обама также выразил несогласие с экономической политикой Трампа, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Он призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей, даже если для этого придется использовать их фонды.

    Администрация Трампа в прошлом месяце лишила Колумбийский университет федеральных грантов и финансирования на сумму 400 млн долларов. Администрация заявила, что может восстановить это финансирование после того, как Колумбийский университет внесет изменения в политику, связанную с прошлогодними пропалестинскими протестами в кампусе.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что американские власти начнут высылать иностранных студентов и других лиц без гражданства, которые участвовали в пропалестинских акциях. Эти протесты, прошедшие в 2024 году в кампусах университетов США, были вызваны вооруженным конфликтом в секторе Газа и сопровождались задержаниями, а также столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами.

    Основным требованием протестующих к властям США было прекращение финансовой поддержки Израиля.

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    8 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    @ Abe Mcnatt/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен будет взять на себя обязательства закупать энергоносители у США, чтобы сократить торговый дефицит, заявил президент США Дональд Трамп.

    Вашингтон оценивает торговый дефицит США с Евросоюзом в 350 млрд долларов. Президент США выразил уверенность, что этот дефицит «быстро исчезнет», передает ТАСС.

    «Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – сказал глава американского государства. По его словам, ЕС должен будет принять «обязательство покупать у США аналогичное количество энергоресурсов». Трамп заявил, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит «избавиться от 350 млрд долларов за одну неделю».

    Он считает, что Евросоюз «очень плохо» относится к Соединенным Штатам, поскольку не приобретает достаточное количество американских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса и вводят пошлины на импорт в отношении более 180 стран, включая государства Евросоюза. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США.

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    7 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    Евросоюз назвал сроки введения ответных мер против США

    Евросоюз утвердит и введет в апреле первые контрмеры против пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. Первый пакет будет введен в действие 15 апреля, второй – 15 мая, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на неформальной министерской встрече ЕС по торговле в Люксембурге заявил о планах Евросоюза утвердить контрмеры против повышения пошлин США, их утвердят 9 апреля, передает ТАСС.

    По его словам, первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая. Шефчович отметил, что Еврокомиссия нацелена на переговорное решение конфликта с США, но не собирается ждать бесконечно.

    Европейская комиссия готова защитить интересы европейских компаний и граждан от последствий повышения американских пошлин, которые, по мнению ЕС, нарушают правила международной торговли и наносят ущерб экономике стран – членов союза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия в Люксембурге отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США. Евросоюз же намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    8 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Трамп заявил о приближении к договоренностям по урегулированию на Украине

    Трамп оценил ход переговоров по Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, США и Украина приближаются к договоренностям, но из-за бомбардировок «ситуация нехороша», заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся (к договоренностям)», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Однако он выразил недовольство нынешней ситуацией, подчеркнув, что ему не нравятся «все бомбардировки последней недели или около того». «Не знаю, что происходит», – сказал он, добавив, что «ситуация нехороша».

    Он не уточнил, планируется ли его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным и может ли она пройти в Саудовской Аравии.

    Кроме того, президент США прокомментировал отсутствие дополнительных таможенных пошлин в отношении России. Он объяснил это тем, что США практически не ведут бизнес с Россией из-за ее участия в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима. Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    7 апреля 2025, 18:27 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США

    Сийярто заявил об отказе страны поддерживать ответные меры ЕС на тариф США

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгрия не станет поддерживать ответные меры Евросоюза на повышение импортных тарифов Соединенными Штатами, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам после министерской встречи ЕС по торговле в Люксембурге.

    Правительство Венгрии не станет поддерживать Евросоюз в ответных мерах на решение США повысить импортные тарифы. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об этом после министерской встречи ЕС по торговле в Люксембурге, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия сейчас готовит меры, которые могут стать ответом на решение США о повышении тарифов. Мы не поддерживаем действия Евросоюза в ответ на объявление США о повышении тарифов», – сказал он в интервью венгерским журналистам.

    По словам Сийярто, Венгрия считает, что такие ответные действия могут навредить европейской экономике. В Будапеште уверены в необходимости поддерживать диалог с США, чтобы избежать торговых конфликтов и способствовать укреплению экономических связей.

    Венгрия является членом Евросоюза, но по ряду вопросов, таких как внешняя торговля и тарифная политика, занимает самостоятельную позицию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Президент Узбекистана решил принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщил его пресс-секретарь.

    Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

    Асадов отметил, что президент Мирзиеев будет участвовать в мероприятиях, которые состоятся 9 мая. Вопрос участия лидера Узбекистана рассматривался на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России  Валентиной Матвиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп объяснил, что не сможет приехать в Москву на празднование 9 мая из-за плотного графика.

    Президент Буркина-Фасо принял приглашение участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы посетить парад Победы.

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    7 апреля 2025, 23:18 • Новости дня
    США не устроило предложение Евросоюза об уступках по таможенным пошлинам

    Трамп счел предложенные Евросоюзом уступки в двусторонней торговле с США недостаточными

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о предложенных Евросоюзом уступках США по таможенным пошлинам, американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает такие уступки достаточными.

    «Нет», – ответил глава американского государства на соответствующий вопрос. Он заявил об этом на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер считает, что ЕС «ведет себя очень-очень плохо» по отношению к США. «Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают… и так не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он полагает, что создание ЕС произошло с целью нанести ущерб США в торговле.

    Кроме того, он заявил, что Канада и Мексика «мошенничают, как сумасшедшие», в торговых отношениях с США. Также президент США подтвердил намерение ввести дополнительные пошлины в размере 50% в отношении импорта из Китая в том случае, если Пекин не отменит собственные ответные тарифы к полудню 8 апреля (19.00 мск вторника).

    Напомним, США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против 180 стран. Таможенные пошлины вызвали массовые протесты в США. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. При этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

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    7 апреля 2025, 22:56 • Новости дня
    Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

    Трамп анонсировал встречу «почти на высшем уровне» с Ираном для обсуждения сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу, надеясь на заключение сделки, которая будет предпочтительнее, чем противоположные сценарии.

    По словам президента США, в субботу должна состояться крупная встреча «почти на высшем уровне» с Ираном. Трамп подчеркнул, что переговоры начаты по инициативе Ирана, и выразил надежду на достижение взаимовыгодной сделки, так как противоположный исход никому не нужен, передает РИА «Новости».

    Президент не уточнил, касаются ли переговоры ядерной программы, отметив лишь, что достижение сделки было бы предпочтительнее, чем ее отсутствие.

    Он также упомянул, что Израиль поддерживает стремление избежать негативных последствий, и выразил надежду на успех переговоров, отметив, что это в интересах Ирана.

    Ранее президент США отправил послание верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную проблематику, однако Тегеран отказался от прямого диалога, предпочитая вести переговоры через посредников.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решил предложить США «ливийскую модель» для Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Исламской Республики к равноправному диалогу с США на фоне угроз президента США Дональда Трампа о возможных бомбардировках и пошлинах.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился привести Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений возможной атаки Израиля.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил помощь России в выстраивании диалога между странами.

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    7 апреля 2025, 15:22 • Новости дня
    Италия предложила отложить введение пошлин ЕС на американские товары

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение ответных пошлин Европейского союза на товары из США может быть отложено до конца месяца, сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

    Такая мера позволит дать больше времени для переговоров, пояснил Таяни, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что в этом намерении Италия опирается на полную поддержку профильного еврокомиссара по торговле и экономической политике Мароша Шефчовича. «Идеальным было бы прийти к «нулевым тарифам», но промежуточным шагом могло бы стать снижение пошлин до 10% со стороны США», – отметил Таяни.

    Он добавил, что объявление европейских пошлин, первоначально запланированное на 9 апреля, может быть перенесено на 30 апреля. Это даст возможность для диалога и поиска взаимоприемлемых решений. «Естественно, мы не будем возражать. Посмотрим, можно ли отложить на несколько недель», – заключил министр.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Он заявил, что США больше не испытывают инфляционных рисков благодаря его тарифной политике, а страна еженедельно получает многомиллиардные доходы от введенных пошлин.

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    7 апреля 2025, 14:29 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии инфляции в США и многомиллиардных доходах от пошлин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не испытывают инфляционных рисков благодаря его тарифной политике, а страна еженедельно получает многомиллиардные доходы от введенных пошлин.

    Президент США сообщил в социальной сети Truth Social, что благодаря его тарифной политике цены на нефть и продовольствие в США заметно снизились, передает ТАСС.

    «Цены на нефть снизились, процентные ставки упали... цены на продукты питания уменьшились, инфляции нет», – написал он. Глава Белого дома подчеркнул, что США, которые долгое время подвергались эксплуатации, сейчас получают еженедельно миллиарды долларов от введенных пошлин.

    Он также отметил, что несмотря на недавнее повышение Китаем тарифов на 34%, США продолжают извлекать выгоду от своей тарифной политики. Американский президент отметил, что Китай, как главный эксплуататор, проигнорировал его предупреждение странам-эксплуататорам. Однако это не помешало США укрепить свою экономическую позицию.

    Вместе с тем мировые фондовые и сырьевые рынки переживают один из крупнейших спадов в современной истории. Этот спад многие инвесторы сравнивают с началом Великой депрессии 1929 года и «черным понедельником» 1987 года.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о временном характере глобального падения акций на фоне тарифной политики Трампа, обещая в будущем восстановление и рост. Напомним, накануне мировые рынки потеряли 2,5 трлн долларов совокупной стоимости.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».


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    7 апреля 2025, 17:23 • Новости дня
    Канада пожаловалась в ВТО на пошлины США на авто и автозапчасти

    Канада обратилась в ВТО с жалобой на 25-процентные пошлины США на автомобили

    Tекст: Ирма Каплан

    Канада запросила у Всемирной торговой организации (ВТО) консультации из-за пошлин США на свои автомобили и автозапчасти. Запрос был распространен среди членов ВТО в понедельник.

    Канада направила в ВТО запрос на консультации по спору с США относительно введения 25-процентной пошлины на автомобили и автозапчасти.

    Эти меры, утверждают в Оттаве, несовместимы с обязательствами Соединенных Штатов по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.

    «Правительство Канады настоящим просит провести консультации с правительством Соединенных Штатов в соответствии со статьями 1 и 4 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих урегулирование споров (DSU), в сочетании со статьей XXII», – сказано в документе, размещенном на сайте ВТО.

    В конце марта газета ВЗГЛЯД изучила, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США. Тогда же министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что из-за действий президента США Дональда Трампа отношения Канады и стран ЕС с США никогда не будут прежними, особенно в сфере торговли. Оттава пообещала ввести ответные пошлины в отношении Вашингтона.

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    8 апреля 2025, 06:12 • Новости дня
    Власти США захотели провести военный парад в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель армии США сообщил о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня – это не только день основания американской армии, но и день рождения нынешнего президента страны Дональда Трампа, пишет Hill.

    «Есть планы провести парад, в котором примут участие военные», – приводит Hill слова представителя армии. Однако окончательное решение пока не принято, передает РИА «Новости».

    Парад, как ожидается, пройдет по улицам Вашингтона, растянувшись почти на 6,5 км от Арлингтона в штате Вирджиния до Белого дома. По информации издания, планирование этого мероприятия началось еще в 2024 году. С тех пор намеченное событие увеличилось по количеству участвующих подразделений. Пентагон пока не разглашает подробности, хотя, вероятно, парад может организовать командование армии, которое отвечает за крупные государственные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году в рамках празднования Дня независимости США над центром Вашингтона прошел военно-воздушный парад. Планы администрации США отпраздновать День независимости, устроив в Вашингтоне небольшой военный парад, тогда раскололи американское общество.

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    7 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Белый дом опроверг слухи о приостановке пошлин Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба Белого дома опровергла сообщения о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения 90-дневной паузы на новые импортные пошлины.

    Такие публикации были названы «фейк-ньюз» в официальном аккаунте пресс-офиса Белого дома в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее в интернете появилась информация, что директор Национального экономического совета администрации США Кевин Хассетт якобы заявил в интервью телеканалу CNBC о трехмесячном моратории на введение тарифов. Однако пресс-служба Белого дома указала, что Хассетт не давал таких комментариев.

    Для подкрепления своей позиции Белый дом привел фрагмент другого телеинтервью Хассетта, где он объясняет, что позиция Трампа по поводу пошлин всегда подразумевала изменения подходов, а не мораторий.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Основные биржевые индексы в Нью-Йорке начали неделю с падения на 3-4% из-за новых пошлин.

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