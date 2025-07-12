Президент Финляндии Стубб заявил о поддержке увеличения военных расходов в НАТО

Tекст: Мария Иванова

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал рост оборонных расходов страны в НАТО, передает РИА «Новости».

В интервью австралийской газете Sydney Morning Herald он заявил: «Это не будет перекладыванием бремени. Это будет разделение бремени. Можете ли вы представить нас вне НАТО? Это все равно, что стоять голышом на улице в минус 20 градусов. Это было бы некомфортно».

Стубб отметил, что страны Европы наращивают оборонные бюджеты исходя из собственных интересов, принимая во внимание изменение ситуации с безопасностью. Он также подчеркнул вклад бывшего президента США Дональда Трампа в актуализацию этого вопроса.

По данным минобороны Финляндии, страна увеличит расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, что означает дополнительное финансирование примерно в 3,7 млрд евро в течение четырех лет. На июньском саммите в Гааге страны НАТО условились увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что расширение военных возможностей НАТО провоцирует гонку вооружений, а глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что рост расходов блока не влияет на безопасность России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что эпоха западного доминирования завершилась и международные отношения становятся более многополярными.

Профессор Туомас Малинен отметил, что в Финляндии впервые после вступления страны в НАТО появились разговоры о возможной войне с Россией.

Между тем Александер Стубб подчеркнул, что финские военные не будут участвовать в конфликте на Украине, а приоритетом для Хельсинки является обеспечение безопасности на северо-востоке Европы.