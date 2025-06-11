Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Президент Финляндии исключил отправку военных на Украину
Президент Финляндии заявил об отсутствии планов направлять военных на Украину
Александер Стубб подчеркнул, что финские военные не будут участвовать в украинском конфликте, отметив приоритет обеспечения безопасности на северо-востоке Европы.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью телеканалу NHK, что Хельсинки не планирует направлять своих военных на Украину, даже если будет достигнута договоренность о прекращении огня, передает ТАСС.
По его словам, «на данный момент планов по отправке военных нет». Глава государства подчеркнул, что Финляндия должна сосредоточиться на сдерживании в северо-восточной части Европы.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщал о планах Вашингтона по размещению сил сдерживания западнее Днепра. Эти силы должны состоять из военных Британии, Польши, Франции и Германии.
В мае канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что вопрос о направлении военнослужащих НАТО или Евросоюза на Украину не стоит на повестке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский критикует Венгрию из-за нежелания венгров умирать за Украину.
В Вооруженных силах Украины разрешили заключать контракт молодым людям в возрасте от семнадцати до двадцати пяти лет.
Политолог Денис Денисов отметил, что прекращения американской помощи Киеву ждать не стоит, а европейские страны могут частично компенсировать возможные потери, при этом представители «коалиции желающих» в Гааге выразили обеспокоенность снижением поддержки со стороны США.