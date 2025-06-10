На Украине контракт с ВСУ разрешили заключать с 17 лет

Депутат Верховной рады Горбенко: Контракт с ВСУ можно подписать с 17 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Горбенко в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» сообщил, что на подобное решение повлияли требования западных партнеров по уменьшению мобилизационного возраста, передает ТАСС.

Он уточнил, что «на контракт могут идти от 17 до 25 лет за миллион», подразумевая денежную выплату, мотивирующую потенциальных военнослужащих. Он отметил, что украинские власти таким образом ответили на давление по мобилизации. По словам депутата, по состоянию на текущий момент уже более трех тысяч человек подписали контракт и сейчас проходят обучение перед отправкой в действующие части.

Как напомнили в украинском Минобороны, ранее принимались по контракту мужчины от 18 до 24 лет.

Ранее глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе повторных медицинских комиссий резко возросло число украинцев, которых признали годными к военной службе без ограничений или с оговорками.