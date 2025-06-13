Tекст: Валерия Городецкая

Цэрану, рассуждая о русскоязычных молдаванах, заявил, что они реже проявляют критическое мышление, и охарактеризовал это как «тревожный симптом» существования «некачественной этнической части» общества, сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что подобные публичные заявления, которые ставят под сомнение «качественность» людей по этническому признаку, являются саморазоблачением нацизма. По словам Захаровой, «нацист, публично заявляющий по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку, налицо и на лице».

Дипломат напомнила, что такие высказывания в Молдавии остаются без реакции правоохранительных органов, несмотря на наличие соответствующей статьи в местном Уголовном кодексе. Захарова также отметила, что подобные проявления неонацизма и сегрегации становятся все более частым явлением в современной Молдавии. Она провела параллели между риторикой молдавских политологов и пропагандой времен Второй мировой войны.

В сентябре русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президентом Молдавии Майей Санду с диаспорой в Италии из-за использования русского языка.

Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия властей Кишинева начала разлагать молдаван.