Русофобия властей Молдавии начала уходить в народ

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21 июля, пятница  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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ЕС и Британия дали России шанс радикально сблизиться с Аргентиной

Название островов – Мальвинских или Фолклендских – имеет принципиальное значение и для Аргентины, и для Британии Global Look Press
Британия кипит от возмущения, а Аргентина торжествует – Евросоюз официально употребил словосочетание «Мальвинские острова». Явный намек на спорность данной земли. А ведь Лондон называет острова не иначе как Фолклендскими и считает, что это закреплено по итогам старой войны. Почему Евросоюз внезапно сделал антибританский жест и что из него могла бы извлечь Россия? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
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У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
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Возмездие должно быть планомерным

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода. Подробности...
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    Русофобия властей Молдавии начала уходить в народ

    Молдавский хирург признался в желании «расстрелять» русскоговорящую пациентку
    		  
    21 июля 2023, 20:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Илья Абрамов,
    Андрей Резчиков

    В Молдавии разгорелся громкий скандал после публикации видео, на котором врач кишиневской больницы отказал русскоязычной пациентке словами «русских не оперирует». Руководство больницы осудило случившееся и пообещало расследовать инцидент. Сам хирург постарался оправдаться, но в парламенте уже потребовали вмешаться в происходящее правоохранительные органы. Этот случай можно считать единичным, но приобретет ли проявление русофобии в Молдавии системный характер?

    На этой неделе в соцсетях и Telegram-каналах появился ролик, на котором врач-отоларинголог Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги в Кишиневе отказывает пациентке в операции со словами: русские – враги, хочется расстрелять вас из автомата Калашникова. «Вы меня оскорбляете сразу же. Я захожу и говорю «Buna ziua», а вы мне «здравствуйте». Хочется вытащить «Калашников» и расстрелять вас, потому что вы для меня враг сразу», – заявил медик, который в этот момент рассматривал рентгеновские снимки пациентки.

    Далее мужчина выясняет, родилась ли женщина в Молдавии, говорит ли ее муж на румынском, а также заявляет, что сам он румын. В ответ женщина сообщила, что носит румынскую фамилию, по национальности русская, но родилась в Молдавии.

    – Вы русская?

    – Русская.

    – Русская-русская? Я русских не оперирую.

    – Почему?

    – Потому что это враги.

    – Как?

    – Как-как? Вы езжайте на Украину и скажите, что вы русская, – заявил хирург.

    Находящиеся в той же палате другие пациентки не стали вступаться за оскорбленную женщину. Одна из них даже одобрила позицию врача: «Очень правильно. Мы должны учить несколько языков».

    Руководство больницы отреагировало на инцидент на следующий день: перед пациенткой извинились и обещали, что комиссия по этике примет меры к врачу. «Республиканская клиническая больница имени Тимофея Мошняги публично выражает свое несогласие и решительно осуждает высказывания, которые могут повлиять на пациентов. Наша позиция заключается в том, что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности», – говорится в заявлении руководства больницы.

    Как сообщает «Sputnik Молдова», председатель парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак заявил, что «этот индивид не заслуживает того, чтобы его называли доктором». Он убежден, что хирург грубо нарушил Конституцию Молдавии, в частности, статьи о праве на охрану здоровья и на социальное обеспечение и защиту.

    По его мнению, врача можно привлечь к ответственности по уголовным статьям «Неоказание помощи больному» и «Служебная халатность». Также, уверен Новак, врач нарушил закон о врачебной деятельности. Депутат от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман пообещала подать запрос в компетентные органы и проследить за их реакцией. Ее поддержала однопартиец Инга Сибова.

    В свою очередь бывший премьер-министр страны Ион Кику напомнил, что это не первый такой случай, и подобное поведение поощряется местной прессой и правительством. «Неужели мы так легко забыли, что такое нацизм, холокост или расизм? Разве мы забыли трагедию немецкого народа, поверившего фашистам в первой половине прошлого века?» – отметил экс-премьер.

    О том, что в Молдавии процветает русофобия, говорил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, местная русофобия становится атрибутом евроинтеграции, и страна старается стать недружественной России. «Это не совсем коррелируется с настроением в обществе Молдавии. Это страна, которая сейчас стремительно старается стать недружественной нам. Можно сожалеть», – указывал Песков.


    «Прошло больше суток с момента публикации в СМИ видео возмутительного и преступного обращения врача с русскоязычной пациенткой. Тем не менее ни один представитель власти до сих пор не отреагировал на данный инцидент», – сказал исполнительный секретарь Партии социалистов Молдавии, депутат парламента Влад Батрынча.

    «Ни депутаты правящей партии Молдавии, в числе которых есть и врачи, ни министр здравоохранения Алла Немеренко, ни сама президент республики Майя Санду. Хотя на выборах она обещала защищать права всех граждан без исключения. Никто из них не прокомментировал эту ситуацию», – подчеркнул политик.

    «Отсутствие какой-либо реакции на столь вопиющее происшествие наводит на мысль об одобрении властями дискриминации и унижения по национальному и языковому признаку.

    Но руководству страны все же придется определить свою позицию и понести ответственность за происходящее», – акцентировал собеседник.

    «Депутаты от Блока коммунистов и социалистов уже направили заявления в Генпрокуратуру Молдавии, МВД, Минздрав и в Совет по равенству, а также взяли ситуацию под личный контроль. Те, кто разжигает ненависть на национальной почве, должны быть наказаны», – резюмировал Батрынча.

    «Эта история достаточно интересная и имеет несколько разных трактовок. По одной из них, врач действительно угрожал пациентке и обещал ее расстрелять. Но по другой версии, врач таким образом неудачно пытался побороть боязнь женщины перед предстоящей операцией», – сказал Виталий Андриевский, директор молдавского Института эффективной политики.

    «Да, врач выбрал глупый метод побороть страх пациентки, особенно учитывая многонациональное население Молдавии. Необходимо предоставить полное видео разговора в комиссию по этике или даже прокуратуру, так как дело приобрело общественный резонанс, после чего компетентные органы примут соответствующее реальному положению дел решение», – подчеркнул он.

    «Как русскоязычный скажу, что никаких проблем в Молдавии не испытываю. Да, сегодня СМИ и руководство страны нагнетают ситуацию относительно российской власти, и часть этого негатива может распространяться и на народ. Но, как правило, русофобии непосредственно к русским почти не наблюдается», – пояснил собеседник. 

    «Я думаю, что это абсолютно идиотский поступок врача, обусловленный общей русофобской повесткой, которая продвигается руководством Молдавии. Естественно, доктор должен быть наказан по статье о разжигании национальной ненависти, вопрос только в том, отреагирует ли правосудие страны», – считает Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.

    «Склонность к русофобии – это не новое явление для молдавской политики. Такое уже было в начале 1990-х годов, когда в главном лозунге страны декларировалось намерение выгнать русских за Днестр. К сожалению, сейчас эти времена возвращаются», – отмечает эксперт.

    «Случай с врачом пока что единичный. Но если правительство Молдавии будет и дальше использовать русофобскую тематику, то это приобретет системный характер.

    Дело в том, что на евроинтеграции идеи руководства страны не заканчиваются, и оно, используя все СМИ, активно пытается вызвать ненависть к России», – сказал политолог Армен Гаспарян.

    «Естественно, что при подобном накале русофобии находятся люди, которые принимают данный политический курс, как этот врач. Это крайне серьезная проблема, которую на данный момент удалось локализовать», – акцентирует собеседник. 

    «Такие настроения уже были в Молдавии в 1990-е годы, но после окончания горячей фазы Приднестровского конфликта они потихоньку затухли. Обусловлено это было тесными экономическими контактами с Россией. После избрания президентом Майи Санду данная риторика стала вновь возвращаться в публичное поле», – подчеркнул он. 

    «Что касается ситуации с врачом, я думаю, что дело закончится выговором. Но с политической точки зрения этот случай для власти очень плохой. Молдавия – двуязычная страна и подобный инцидент может повлиять на и так не самый высокий рейтинг Санду на грядущих выборах», – прогнозирует Гаспарян.
     
     
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