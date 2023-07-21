Русофобия властей Молдавии начала уходить в народ

В Молдавии разгорелся громкий скандал после публикации видео, на котором врач кишиневской больницы отказал русскоязычной пациентке словами «русских не оперирует». Руководство больницы осудило случившееся и пообещало расследовать инцидент. Сам хирург постарался оправдаться, но в парламенте уже потребовали вмешаться в происходящее правоохранительные органы. Этот случай можно считать единичным, но приобретет ли проявление русофобии в Молдавии системный характер?

На этой неделе в соцсетях и Telegram-каналах появился ролик, на котором врач-отоларинголог Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги в Кишиневе отказывает пациентке в операции со словами: русские – враги, хочется расстрелять вас из автомата Калашникова. «Вы меня оскорбляете сразу же. Я захожу и говорю «Buna ziua», а вы мне «здравствуйте». Хочется вытащить «Калашников» и расстрелять вас, потому что вы для меня враг сразу», – заявил медик, который в этот момент рассматривал рентгеновские снимки пациентки.

Далее мужчина выясняет, родилась ли женщина в Молдавии, говорит ли ее муж на румынском, а также заявляет, что сам он румын. В ответ женщина сообщила, что носит румынскую фамилию, по национальности русская, но родилась в Молдавии.

– Вы русская?

– Русская.

– Русская-русская? Я русских не оперирую.

– Почему?

– Потому что это враги.

– Как?

– Как-как? Вы езжайте на Украину и скажите, что вы русская, – заявил хирург.

Находящиеся в той же палате другие пациентки не стали вступаться за оскорбленную женщину. Одна из них даже одобрила позицию врача: «Очень правильно. Мы должны учить несколько языков».



Руководство больницы отреагировало на инцидент на следующий день: перед пациенткой извинились и обещали, что комиссия по этике примет меры к врачу. «Республиканская клиническая больница имени Тимофея Мошняги публично выражает свое несогласие и решительно осуждает высказывания, которые могут повлиять на пациентов. Наша позиция заключается в том, что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности», – говорится в заявлении руководства больницы.

Как сообщает «Sputnik Молдова», председатель парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак заявил, что «этот индивид не заслуживает того, чтобы его называли доктором». Он убежден, что хирург грубо нарушил Конституцию Молдавии, в частности, статьи о праве на охрану здоровья и на социальное обеспечение и защиту.

По его мнению, врача можно привлечь к ответственности по уголовным статьям «Неоказание помощи больному» и «Служебная халатность». Также, уверен Новак, врач нарушил закон о врачебной деятельности. Депутат от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман пообещала подать запрос в компетентные органы и проследить за их реакцией. Ее поддержала однопартиец Инга Сибова.

В свою очередь бывший премьер-министр страны Ион Кику напомнил, что это не первый такой случай, и подобное поведение поощряется местной прессой и правительством. «Неужели мы так легко забыли, что такое нацизм, холокост или расизм? Разве мы забыли трагедию немецкого народа, поверившего фашистам в первой половине прошлого века?» – отметил экс-премьер.

О том, что в Молдавии процветает русофобия, говорил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, местная русофобия становится атрибутом евроинтеграции, и страна старается стать недружественной России. «Это не совсем коррелируется с настроением в обществе Молдавии. Это страна, которая сейчас стремительно старается стать недружественной нам. Можно сожалеть», – указывал Песков.



На эту тему

«Прошло больше суток с момента публикации в СМИ видео возмутительного и преступного обращения врача с русскоязычной пациенткой. Тем не менее ни один представитель власти до сих пор не отреагировал на данный инцидент», – сказал исполнительный секретарь Партии социалистов Молдавии, депутат парламента Влад Батрынча.

«Ни депутаты правящей партии Молдавии, в числе которых есть и врачи, ни министр здравоохранения Алла Немеренко, ни сама президент республики Майя Санду. Хотя на выборах она обещала защищать права всех граждан без исключения. Никто из них не прокомментировал эту ситуацию», – подчеркнул политик.

«Отсутствие какой-либо реакции на столь вопиющее происшествие наводит на мысль об одобрении властями дискриминации и унижения по национальному и языковому признаку.

Но руководству страны все же придется определить свою позицию и понести ответственность за происходящее», – акцентировал собеседник.

«Депутаты от Блока коммунистов и социалистов уже направили заявления в Генпрокуратуру Молдавии, МВД, Минздрав и в Совет по равенству, а также взяли ситуацию под личный контроль. Те, кто разжигает ненависть на национальной почве, должны быть наказаны», – резюмировал Батрынча.

«Эта история достаточно интересная и имеет несколько разных трактовок. По одной из них, врач действительно угрожал пациентке и обещал ее расстрелять. Но по другой версии, врач таким образом неудачно пытался побороть боязнь женщины перед предстоящей операцией», – сказал Виталий Андриевский, директор молдавского Института эффективной политики.



«Да, врач выбрал глупый метод побороть страх пациентки, особенно учитывая многонациональное население Молдавии. Необходимо предоставить полное видео разговора в комиссию по этике или даже прокуратуру, так как дело приобрело общественный резонанс, после чего компетентные органы примут соответствующее реальному положению дел решение», – подчеркнул он.

«Как русскоязычный скажу, что никаких проблем в Молдавии не испытываю. Да, сегодня СМИ и руководство страны нагнетают ситуацию относительно российской власти, и часть этого негатива может распространяться и на народ. Но, как правило, русофобии непосредственно к русским почти не наблюдается», – пояснил собеседник.

«Я думаю, что это абсолютно идиотский поступок врача, обусловленный общей русофобской повесткой, которая продвигается руководством Молдавии. Естественно, доктор должен быть наказан по статье о разжигании национальной ненависти, вопрос только в том, отреагирует ли правосудие страны», – считает Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.

«Склонность к русофобии – это не новое явление для молдавской политики. Такое уже было в начале 1990-х годов, когда в главном лозунге страны декларировалось намерение выгнать русских за Днестр. К сожалению, сейчас эти времена возвращаются», – отмечает эксперт.

«Случай с врачом пока что единичный. Но если правительство Молдавии будет и дальше использовать русофобскую тематику, то это приобретет системный характер.

Дело в том, что на евроинтеграции идеи руководства страны не заканчиваются, и оно, используя все СМИ, активно пытается вызвать ненависть к России», – сказал политолог Армен Гаспарян.

«Естественно, что при подобном накале русофобии находятся люди, которые принимают данный политический курс, как этот врач. Это крайне серьезная проблема, которую на данный момент удалось локализовать», – акцентирует собеседник.

«Такие настроения уже были в Молдавии в 1990-е годы, но после окончания горячей фазы Приднестровского конфликта они потихоньку затухли. Обусловлено это было тесными экономическими контактами с Россией. После избрания президентом Майи Санду данная риторика стала вновь возвращаться в публичное поле», – подчеркнул он.

«Что касается ситуации с врачом, я думаю, что дело закончится выговором. Но с политической точки зрения этот случай для власти очень плохой. Молдавия – двуязычная страна и подобный инцидент может повлиять на и так не самый высокий рейтинг Санду на грядущих выборах», – прогнозирует Гаспарян.