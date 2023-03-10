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10 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:53  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

Выходцы из Туркестана принимают участие в СВО по обе стороны линии фронта Kay Nietfeld/dpa/REUTERS
Живущий в России выходец из Средней Азии задержан ФСБ и будет выдворен на родину после того, как в соцсетях незнакомый зазывала уговорил его перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ. В Госдуме такое отношение к мигрантам сочли «безумием». Сколько всего в зоне СВО находится выходцев из Средней Азии и с какой стороны линии фронта их больше? Подробности...
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Симпатии к России дорого обходятся жителям Скандинавии

Генерал Георгий Алафузов пострадал только за свое русское происхождение кадр из видео
Не только травля, но даже и уголовные дела, с большой вероятностью сфабрикованные – такую цену вынуждены платить граждане Финляндии и Швеции, которые смеют хоть как-то высказывать «пророссийскую» точку зрения. Под этот пресс попали даже бывший начальник военной разведки Евросоюза, потомок русских эмигрантов генерал Алафузов, а также знаменитая рок-группа Sabaton.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...

«Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За несколько десятилетий близких отношений с Европой и США турецкая элита накопила изрядное количество злости в отношении своих западных союзников. А со стороны России Турция даже вызывает некоторое уважение, поскольку оказалась для нас непосильным орешком. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Покушение СБУ на Приднестровье

Что происходит в Грузии

Миссия Урсулы фон дер Ляйен

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Симпатии к России дорого обходятся жителям Скандинавии

    Генерал Георгий Алафузов пострадал только за свое русское происхождение
    		  
    10 марта 2023, 15:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Станислав Лещенко

    Не только травля, но даже и уголовные дела, с большой вероятностью сфабрикованные – такую цену вынуждены платить граждане Финляндии и Швеции, которые смеют хоть как-то высказывать «пророссийскую» точку зрения. Под этот пресс попали даже бывший начальник военной разведки Евросоюза, потомок русских эмигрантов генерал Алафузов, а также знаменитая рок-группа Sabaton.

    В Хельсинкском уездном суде проходят слушания по делу журналистов газеты Helsingin Sanomat – крупнейшего в стране ежедневного издания. В 2017 году оно опубликовало материал про деятельность финской военной разведки по отслеживанию передвижений российских военных на территории РФ. В итоге обвинения оказались предъявлены трем корреспондентам газеты, обвиненным в распространении секретной информации.

    Однако помимо них фигурантом дела оказалось и лицо куда более значительное – отставной глава военной разведки армии Финляндии, контр-адмирал в отставке Георгий Алафузов (Алафузофф).

    Как экс-начальник разведки превратился в подозреваемого

    Георгий Борисович Алафузов, как легко догадаться по его фамилии, родом из русских эмигрантов. Прямой предок Георгия Борисовича – живший в Санкт-Петербурге барон Иван Алафузов.

    Георгию Алафузову сейчас 69 лет, он родился в Хельсинки. Некогда этого человека называли одним из способнейших офицеров Финляндии – что подтверждается его успешным восхождением по карьерной лестнице. Получив в 1974 году звание лейтенанта флота, со временем он вошел в состав военного руководства государства. В 2007–2013 годах он занимал пост начальника разведки Оборонительных сил Финляндии. На родине его считали «специалистом по России» – в силу того, что он отлично владеет русским языком, а в 1997-м с отличием окончил российскую Академию Генерального штаба. в 2013–2016 годах он возглавлял разведывательное управление Военного штаба Евросоюза.

    В настоящее время Алафузов находится на пенсии. И вдруг – громкое обвинение в причастности к утечке секретных данных, оказавшихся в распоряжении Helsingin Sanomat! Была вброшена версия о том, что якобы отставной разведчик передал журналистам флешку с секретными сведениями о деятельности финского Центра военной разведки.

    Аналитики предположили, что Алафузову, возможно, вышло боком сделанное им в апреле 2014-го заявление о том, что Россия не намерена вести захватнические войны и не хочет увеличивать международное напряжение. Он же говорил и об отсутствии в тот момент на Украине российских войск. Также Алафузов заявлял, что экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, открывший правду о неблаговидных делах данного учреждения, хоть и предал своего работодателя, но является «подлинным идеалистом», искренне хотевшим бороться с несправедливостью.

    В покое не оставили

    Ранее Георгий Алафузов неоднократно заявлял, что у Финляндии нет повода бояться России. Высокопоставленный разведчик горячо выступал за международную разрядку.

    Так, 30 октября 2018 года он участвовал в прошедшей в Москве конференции «Огарковские чтения». Там он рассказал, что Запад воспринимает события на Украине как «гибридную операцию России» – и опасается распространения ее на Прибалтику. «И конечно, Финляндия и Швеция, не являющиеся членами НАТО, будут одним из объектов тех гибридных действий, которые Россия, возможно, будет предпринимать», – поведал Алафузов о бытовавших в Хельсинки страхах. Но он же рассказал и о том, что понимает и российские опасения, связанные с действиями Запада.

    Также Алафузов предупредил о возникших в последнее время гибридных угрозах. «В условиях существующей нормативно-правовой неопределенности, связанной с гибридными военными конфликтами, можно ожидать, что для обоснования конкретных военно-политических решений будут использованы введенные в оборот британской дипломатией предлоги вроде «хайли лайкли» и отсутствие иных правдоподобных объяснений. Это повышает угрозу возникновения крупномасштабного конфликта из-за неправильного прочитывания намерений сторон, правовой и терминологической неопределенности», – говорил Алафузов в 2018-м. Сейчас, спустя пять лет, эти слова звучат пророчески.

    Не исключено, что столь крамольные высказывания вкупе с русским происхождением и фамилией и навлекли на контр-адмирала подозрения со стороны финских «патриотов», всегда готовых видеть очередные «козни агентов Москвы». Впрочем, 22 декабря 2022-го стало известно, что прокуратура постановила прекратить дело в отношении Георгия Алафузова. Было объявлено, что получено «хорошее представление о том, как информация попала в руки третьих лиц» – и Алафузов к этому не причастен.

    Однако так просто его в покое не оставили. В феврале 2023 года в его отношении завели новое дело – теперь Алафузова обвиняют в «незаконном хранении и обработке секретной информации». Алафузова хотят-таки любым путем «дожать» – чтобы его пример стал уроком другим лицам, симпатизирующим России.

    «Угрожают мне, моим близким, семье...»

    В Финляндии в течение многих лет наиболее известным пророссийским спикером является Йохан Бекман – доктор общественно-политических наук, социолог, криминолог, обществовед и публицист. Он получил широкую известность в 2008 году, когда опубликовал книгу «Бронзовый солдат» (о событиях «бронзовой ночи» в Эстонии) и основал «Антифашистский комитет Финляндии», став его председателем. Высказываться так смело в поддержку России, как это делает он, в Финляндии больше никто не осмеливается.

    Бекмана давно пытаются осудить. Так, в 2016-м в отношении него и редактора сетевого издания MV-lehti Ильи Яницкина было начато уголовное дело. Их обвинили в «оскорблении чести и достоинства», а также в публикации личных данных журналистки финской телерадиовещательной компании Джессики Аро, специализировавшейся на разоблачении «козней Кремля». Бекман уличил Аро в работе на спецслужбы и в употреблении наркотиков. В итоге 19 октября 2018 года уездный суд города Хельсинки назначил Яницкину 22 месяца реального лишения свободы, а Бекману – один год лишения свободы условно, а также штраф.

    Сам он неоднократно говорил, что получает угрозы расправы – причем в последнее время их количество увеличилось. «Угрожают мне, моим близким, семье, публикуют домашний адрес в Сети, призывают убить... Особенность в том, что эти люди даже не стесняются это сказать от своего имени. Если раньше хоть кто-то анонимно угрожал, а сейчас уже просто от своего имени люди угрожают. Я уже несколько раз обращался в полицию, но полиция отказалась работать…» – отмечал Бекман.

    Шведская свирепость

    В соседней Швеции тоже нагнетается страх перед «агентами Кремля». Так, там 25 ноября предстали перед судом братья Пейман и Пайам Киа (уроженцы Ирана), обвиняемые в шпионаже в пользу России. Согласно материалам дела, братья передавали секретную информацию российской разведке. Адвокат Антон Странд заявил, что его подзащитный отрицает обвинения. «Он работал на различных должностях для правительства Швеции и всегда прилагал максимум усилий для добросовестного выполнения своих обязанностей в весьма трудном окружении», – отметил Странд.

    Одновременно шведская полиция задержала еще двух человек по подозрению в шпионаже. Это оказались супруги Сергей Скворцов и Елена Кулькова – обладая двойным гражданством, они проживали в Швеции с 1999 года. Супругов, находящихся уже в почтенном возрасте, задерживали бойцы спецназа, спустившиеся к ним в окно по веревке. Скворцова и Кулькову обвинили в том, что они являлись частью «сети ГРУ» и занимались организацией цепочек «параллельного импорта», налаживая поставки в Россию компонентов электронной аппаратуры, попавшей под санкции. Теперь супругам угрожает длительный тюремный срок.

    Сейчас в Швеции клеймо «прокремлевской» получила даже знаменитая местная рок-группа Sabaton – ей вменяют в вину концерт в Крыму в 2015 году и «противоречивые высказывания», которые можно истолковать как пророссийские.

    У группы решили отобрать престижную музыкальную награду. Песня Sabaton под названием Carolus Rex (посвященная знаменитому королю Карлу XII) была удалена из плейлиста Spotify с музыкой, которая представляет Швецию, пока страна председательствует в Совете ЕС в первые шесть месяцев 2023 года. Вооруженные силы Швеции, раньше нередко приглашавшие Sabaton выступить на своих мероприятиях, прекратили сотрудничество с группой.

    Справедливости ради можно отметить, что тут бывают и истории с относительно счастливым концом. В прошлом году из шведской погранслужбы уволили офицера, уроженку России, переехавшую в Швецию в 90-х. Недовольство своих сослуживцев она вызвала тем, что экран ее рабочего компьютера украшала фотография российского президента Владимира Путина, а сама она часто рассказывала коллегам о том, что шведская пресса распространяет фейки о событиях на Украине. Дабы найти повод для увольнения, женщину обвинили в «неправомерных действиях» в отношении украинских беженцев.

    «Но оказалось, что она не занималась вопросами предоставления убежища украинцам, поэтому расследование в отношении ее пришлось закрыть. Как может она продолжать работать после этого, когда коллеги считают, что она российский агент?» – жалуется родственник затравленной женщины.

    Но та оказалась не лыком шита – потребовала компенсации за увольнение и добилась своего. В результате погранслужбу обязали выплатить уволенной женщине 517 468 крон – что эквивалентно четырнадцати месячным окладам и соответствует примерно 3,5 млн рублей. Надо надеяться, что эта сумма хотя бы частично возместит пережитый ею шок…

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