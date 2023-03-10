Симпатии к России дорого обходятся жителям Скандинавии

Не только травля, но даже и уголовные дела, с большой вероятностью сфабрикованные – такую цену вынуждены платить граждане Финляндии и Швеции, которые смеют хоть как-то высказывать «пророссийскую» точку зрения. Под этот пресс попали даже бывший начальник военной разведки Евросоюза, потомок русских эмигрантов генерал Алафузов, а также знаменитая рок-группа Sabaton.

В Хельсинкском уездном суде проходят слушания по делу журналистов газеты Helsingin Sanomat – крупнейшего в стране ежедневного издания. В 2017 году оно опубликовало материал про деятельность финской военной разведки по отслеживанию передвижений российских военных на территории РФ. В итоге обвинения оказались предъявлены трем корреспондентам газеты, обвиненным в распространении секретной информации.

Однако помимо них фигурантом дела оказалось и лицо куда более значительное – отставной глава военной разведки армии Финляндии, контр-адмирал в отставке Георгий Алафузов (Алафузофф).

Как экс-начальник разведки превратился в подозреваемого

Георгий Борисович Алафузов, как легко догадаться по его фамилии, родом из русских эмигрантов. Прямой предок Георгия Борисовича – живший в Санкт-Петербурге барон Иван Алафузов.

Георгию Алафузову сейчас 69 лет, он родился в Хельсинки. Некогда этого человека называли одним из способнейших офицеров Финляндии – что подтверждается его успешным восхождением по карьерной лестнице. Получив в 1974 году звание лейтенанта флота, со временем он вошел в состав военного руководства государства. В 2007–2013 годах он занимал пост начальника разведки Оборонительных сил Финляндии. На родине его считали «специалистом по России» – в силу того, что он отлично владеет русским языком, а в 1997-м с отличием окончил российскую Академию Генерального штаба. в 2013–2016 годах он возглавлял разведывательное управление Военного штаба Евросоюза.

В настоящее время Алафузов находится на пенсии. И вдруг – громкое обвинение в причастности к утечке секретных данных, оказавшихся в распоряжении Helsingin Sanomat! Была вброшена версия о том, что якобы отставной разведчик передал журналистам флешку с секретными сведениями о деятельности финского Центра военной разведки.

Аналитики предположили, что Алафузову, возможно, вышло боком сделанное им в апреле 2014-го заявление о том, что Россия не намерена вести захватнические войны и не хочет увеличивать международное напряжение. Он же говорил и об отсутствии в тот момент на Украине российских войск. Также Алафузов заявлял, что экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, открывший правду о неблаговидных делах данного учреждения, хоть и предал своего работодателя, но является «подлинным идеалистом», искренне хотевшим бороться с несправедливостью.

В покое не оставили

Ранее Георгий Алафузов неоднократно заявлял, что у Финляндии нет повода бояться России. Высокопоставленный разведчик горячо выступал за международную разрядку.

Так, 30 октября 2018 года он участвовал в прошедшей в Москве конференции «Огарковские чтения». Там он рассказал, что Запад воспринимает события на Украине как «гибридную операцию России» – и опасается распространения ее на Прибалтику. «И конечно, Финляндия и Швеция, не являющиеся членами НАТО, будут одним из объектов тех гибридных действий, которые Россия, возможно, будет предпринимать», – поведал Алафузов о бытовавших в Хельсинки страхах. Но он же рассказал и о том, что понимает и российские опасения, связанные с действиями Запада.

Также Алафузов предупредил о возникших в последнее время гибридных угрозах. «В условиях существующей нормативно-правовой неопределенности, связанной с гибридными военными конфликтами, можно ожидать, что для обоснования конкретных военно-политических решений будут использованы введенные в оборот британской дипломатией предлоги вроде «хайли лайкли» и отсутствие иных правдоподобных объяснений. Это повышает угрозу возникновения крупномасштабного конфликта из-за неправильного прочитывания намерений сторон, правовой и терминологической неопределенности», – говорил Алафузов в 2018-м. Сейчас, спустя пять лет, эти слова звучат пророчески.

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Не исключено, что столь крамольные высказывания вкупе с русским происхождением и фамилией и навлекли на контр-адмирала подозрения со стороны финских «патриотов», всегда готовых видеть очередные «козни агентов Москвы». Впрочем, 22 декабря 2022-го стало известно, что прокуратура постановила прекратить дело в отношении Георгия Алафузова. Было объявлено, что получено «хорошее представление о том, как информация попала в руки третьих лиц» – и Алафузов к этому не причастен.

Однако так просто его в покое не оставили. В феврале 2023 года в его отношении завели новое дело – теперь Алафузова обвиняют в «незаконном хранении и обработке секретной информации». Алафузова хотят-таки любым путем «дожать» – чтобы его пример стал уроком другим лицам, симпатизирующим России.

«Угрожают мне, моим близким, семье...»

В Финляндии в течение многих лет наиболее известным пророссийским спикером является Йохан Бекман – доктор общественно-политических наук, социолог, криминолог, обществовед и публицист. Он получил широкую известность в 2008 году, когда опубликовал книгу «Бронзовый солдат» (о событиях «бронзовой ночи» в Эстонии) и основал «Антифашистский комитет Финляндии», став его председателем. Высказываться так смело в поддержку России, как это делает он, в Финляндии больше никто не осмеливается.

Бекмана давно пытаются осудить. Так, в 2016-м в отношении него и редактора сетевого издания MV-lehti Ильи Яницкина было начато уголовное дело. Их обвинили в «оскорблении чести и достоинства», а также в публикации личных данных журналистки финской телерадиовещательной компании Джессики Аро, специализировавшейся на разоблачении «козней Кремля». Бекман уличил Аро в работе на спецслужбы и в употреблении наркотиков. В итоге 19 октября 2018 года уездный суд города Хельсинки назначил Яницкину 22 месяца реального лишения свободы, а Бекману – один год лишения свободы условно, а также штраф.

Сам он неоднократно говорил, что получает угрозы расправы – причем в последнее время их количество увеличилось. «Угрожают мне, моим близким, семье, публикуют домашний адрес в Сети, призывают убить... Особенность в том, что эти люди даже не стесняются это сказать от своего имени. Если раньше хоть кто-то анонимно угрожал, а сейчас уже просто от своего имени люди угрожают. Я уже несколько раз обращался в полицию, но полиция отказалась работать…» – отмечал Бекман.

Шведская свирепость

В соседней Швеции тоже нагнетается страх перед «агентами Кремля». Так, там 25 ноября предстали перед судом братья Пейман и Пайам Киа (уроженцы Ирана), обвиняемые в шпионаже в пользу России. Согласно материалам дела, братья передавали секретную информацию российской разведке. Адвокат Антон Странд заявил, что его подзащитный отрицает обвинения. «Он работал на различных должностях для правительства Швеции и всегда прилагал максимум усилий для добросовестного выполнения своих обязанностей в весьма трудном окружении», – отметил Странд.

Одновременно шведская полиция задержала еще двух человек по подозрению в шпионаже. Это оказались супруги Сергей Скворцов и Елена Кулькова – обладая двойным гражданством, они проживали в Швеции с 1999 года. Супругов, находящихся уже в почтенном возрасте, задерживали бойцы спецназа, спустившиеся к ним в окно по веревке. Скворцова и Кулькову обвинили в том, что они являлись частью «сети ГРУ» и занимались организацией цепочек «параллельного импорта», налаживая поставки в Россию компонентов электронной аппаратуры, попавшей под санкции. Теперь супругам угрожает длительный тюремный срок.

Сейчас в Швеции клеймо «прокремлевской» получила даже знаменитая местная рок-группа Sabaton – ей вменяют в вину концерт в Крыму в 2015 году и «противоречивые высказывания», которые можно истолковать как пророссийские.

У группы решили отобрать престижную музыкальную награду. Песня Sabaton под названием Carolus Rex (посвященная знаменитому королю Карлу XII) была удалена из плейлиста Spotify с музыкой, которая представляет Швецию, пока страна председательствует в Совете ЕС в первые шесть месяцев 2023 года. Вооруженные силы Швеции, раньше нередко приглашавшие Sabaton выступить на своих мероприятиях, прекратили сотрудничество с группой.

Справедливости ради можно отметить, что тут бывают и истории с относительно счастливым концом. В прошлом году из шведской погранслужбы уволили офицера, уроженку России, переехавшую в Швецию в 90-х. Недовольство своих сослуживцев она вызвала тем, что экран ее рабочего компьютера украшала фотография российского президента Владимира Путина, а сама она часто рассказывала коллегам о том, что шведская пресса распространяет фейки о событиях на Украине. Дабы найти повод для увольнения, женщину обвинили в «неправомерных действиях» в отношении украинских беженцев.

«Но оказалось, что она не занималась вопросами предоставления убежища украинцам, поэтому расследование в отношении ее пришлось закрыть. Как может она продолжать работать после этого, когда коллеги считают, что она российский агент?» – жалуется родственник затравленной женщины.

Но та оказалась не лыком шита – потребовала компенсации за увольнение и добилась своего. В результате погранслужбу обязали выплатить уволенной женщине 517 468 крон – что эквивалентно четырнадцати месячным окладам и соответствует примерно 3,5 млн рублей. Надо надеяться, что эта сумма хотя бы частично возместит пережитый ею шок…

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