Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.2 комментария
Бельгия достигла «пресловутых» натовских 2% ВВП на оборону
Бельгия увеличила траты на оборону до требуемых НАТО 2% ВВП
Бельгия преодолела статус главного аутсайдера альянса, достигнув целевого показателя военных расходов в 2% ВВП, заявил глава министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево.
Максим Прево сообщил о достижении страной требуемого Североатлантическим альянсом уровня оборонных расходов, передает РИА «Новости». По его словам, государство перестало быть отстающим в вопросе финансирования военной сферы.
«Раньше мы были «плохим учеником» с точки зрения нашего вклада в НАТО. Мы приложили значительные усилия, пропорциональные союзникам. Сейчас мы находимся на уровне пресловутых 2%, к которым добавляются 1,5% инвестиций в безопасность и дополнительную оборону», – заявил министр перед заседанием глав МИД стран блока в Швеции.
В предыдущем ежегодном докладе альянса Бельгия была названа главным аутсайдером по военным тратам в 2025 году. Лидерами тогда стали граничащие с Россией государства: Польша тратила около 4,3% ВВП, Литва – около 4%, Латвия – 3,74%, Эстония – 3,42%, а Финляндия – порядка 3%. В числе отстающих также числились Канада, Испания и Албания.
Россия неоднократно обращала внимание на беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. В Москве подчеркивали готовность к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от милитаризации континента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Североатлантического альянса довели военные расходы до 2% ВВП.
Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные траты до 5% ВВП.
Участники военного блока обязались достигнуть аналогичного показателя к 2035 году.