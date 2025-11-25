  • Новость часаКосмические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp
    Филолог: Марьино и Внуково не заставят исчезнуть падежи из русского языка
    Путин подводит Запад к стратегическому поражению
    Лавров назвал Путина очень честным человеком
    Россия получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    Лукашенко пригласил Мадуро в Минск из-за угроз США Венесуэле
    США заключили контракты на космические перехватчики для ПРО
    Мнения
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    3 комментария
    25 ноября 2025, 20:00 • Экономика

    ИИ-проекты из России сторонятся западных «пузырей»

    ИИ-проекты из России сторонятся западных «пузырей»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Вот уже несколько дней Соединенные Штаты переживают обвал стоимости компаний техсектора, особенно связанных с разработкой систем искусственного интеллекта (ИИ). Звучат даже заявления о том, что «ИИ-пузырь сдулся». Так ли это на самом деле и как в этом контексте выглядит российская стратегия по внедрению ИИ в экономику?

    29 октября 2025 года Nvidia закрылась около 207 долларов за акцию, достигнув исторического максимума. С 4 апреля 2025-го, когда после коррекции акции опустились до 94,31 доллара, рост составил почти 120%. Отличный показатель, чтобы зафиксировать прибыль.

    Но продажа крупных пакетов неизбежно ведет к падению котировок. К 21 ноября цена опустилась до 178,9 доллара (падение от пика – примерно 13,6%), во вторник, 25 ноября, она несколько скорректировалась и составляла 182,55 доллара. С учетом капитализации Nvidia и ее веса в американских фондовых индексах, фиксируется падение S&P 500 более чем на 4% (худший показатель с ноября 2008 года – времен приснопамятного кризиса). NASDQ потерял за этот же период 7%.

    Инвесторы восприняли это как сигнал к схлопыванию ИИ-пузыря. Начались распродажи акций других компаний, делавших ставку на развитие технологий ИИ. В отдельные дни Dow Jones терял по 500 пунктов и более – именно на страхах «ИИ-пузыря» и слишком больших ставок, сделанных рынком ранее на «великолепную семерку» (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Nvidia, Tesla). За четыре дня, с 18 по 21 ноября, через рынок прошло более 1,15 млрд акций Nvidia. Кто-то фиксирует при этом фантастическую прибыль последних лет.

    За пять лет (с конца 2020-го по конец 2025-го) Nvidia дала доходность около +1260%. S&P 500 за тот же период вырос примерно на +85%. Если оглянуться на более дальнее прошлое, то среднегодовая доходность Nvidia за 20-летний период составила около 40% в год. Инвестиция в 1000 долларов в Nvidia двадцать лет назад превратилась бы сегодня более чем в 600-700 тыс. долларов, тогда как та же сумма в индексе – примерно в 7-8 тыс. долларов. Неудивительно, что именно Nvidia стала главным символом «бума AI» и одновременно главным источником опасений: можно ли бесконечно расти быстрее рынка на порядок?

    Пузырь ИИ: аргументы против и за

    Оптимисты утверждают, что произошла лишь частичная коррекция. Они говорят, что под ростом акций стоят реальные деньги и контракты. Квартальные отчеты Nvidia и других поставщиков «железа для ИИ» показывают не красивые презентации, а реальные десятки миллиардов долларов выручки, прежде всего от дата-центров и облачных гигантов.

    Компании продолжают вкладываться. Nvidia и Microsoft совместно инвестируют 15 млрд долларов в стартап Anthropic, который, в свою очередь, обязуется потратить десятки миллиардов на облако Azure и чипы Nvidia – фактически закольцованный поток денег внутри AI-экосистемы. Часть инвесторов считает текущую просадку «здоровой коррекцией». Многие аналитики не видят смены фундаментального тренда на внедрение ИИ в бизнес.

    Пессимисты обращают внимание на то, что профессиональные инвесторы сами произносят слово «пузырь». В ноябрьском опросе Bank of America 45% фонд-менеджеров называют «ИИ-пузырь» главным рыночным риском.

    Структура расходов на ИИ напоминает поздний дотком-бум. По оценкам Barclays, вложения в ИИ-инфраструктуру к концу десятилетия могут превысить 10% ВВП США – и финансируются они в том числе через выпуск корпоративных облигаций на сотни миллиардов. Это вызывает вопрос: окупятся ли все эти серверные и дата-центры, или часть превратится в «ИИ-заводы-призраки»?

    Даже топ-менеджеры Big Tech предупреждают об «иррациональности» ожиданий. Глава Alphabet Сундар Пичаи уже публично говорит о риске «нерационального» разогрева вокруг ИИ. Часть инвесторов выходит из игры. В новостях фигурируют крупные фонды (вроде фонда Питера Тиля и некоторых хедж-фондов), которые фиксируют прибыль по Nvidia и другим звездам ИИ – то есть профессионалы все чаще предпочитают забрать выигрыш и посмотреть на происходящее со стороны.

    Как Россия делает ставку на искусственный интеллект

    Пока на Уолл-стрит спорят, не переоценен ли ИИ, в России происходит обратное. 19-21 ноября в Москве прошла конференция AI Journey 2025 – крупнейший российский форум по искусственному интеллекту. На пленарной сессии выступил Владимир Путин. Президент сказал, что «технологии генеративного искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими». По словам Путина, за фундаментальные языковые модели и нейросети сейчас конкурируют не только корпорации, но и государства.

    Глава государства считает важным создать национальный штаб по внедрению ИИ в российскую экономику. К 2030 году вклад технологий искусственного интеллекта в ВВП России должен превысить 11 трлн рублей. Путин подчеркивает: Россия не может позволить себе зависеть от зарубежных нейросетей, особенно в сфере безопасности и госуправления. Нужны собственные модели и дата-центры, вплоть до отдельной энергетической базы (включая малые АЭС) под ИИ-нагрузку.

    На фоне американской «усталости от ИИ» в российском руководстве, наоборот, побуждают российские компании ускорить работы в этом направлении. Поставлена цель выходить на технологический суверенитет в этой сфере.

    Но если в США многие инвесторы уже ставят ИИ-гонке диагноз «пузырь», стоит ли России стремиться догонять лидеров именно в этой области? Для ответа на этот вопрос стоит различать две плоскости: с одной стороны – биржевые ожидания, с другой – инфраструктуру и компетенции.

    Что касается ожиданий – фондовый рынок всегда живет с избытком эмоций. Сейчас проблема не в том, что ИИ «не сработал», а в том, что в несколько акций было закачано слишком много денег слишком быстро. Если рост выручки хоть немного замедлится, котировки закономерно скорректируются. Но инфраструктура ИИ – дата-центры, сети, чипы, софт, кадры – никуда не денется, даже если оценки акций Nvidia и других компаний станут скромнее.

    С точки зрения России, вопрос ставится так: мы верим, что мир и дальше будет жить с ИИ-инфраструктурой – или считаем это временной игрушкой? Если первое, то игнорировать эту технологию было бы стратегической ошибкой, даже если акции Nvidia сегодня падают.

    Сколько людей реально пользуются ИИ и что он уже изменил

    По оценкам OpenAI, к середине 2025 года ChatGPT использует примерно 10% взрослого населения мира (около 700 млн активных пользователей в месяц летом и порядка 800 млн пользователей в неделю к осени). Ежедневно проходит 2,5 млрд сообщений, то есть около 29 тыс. запросов в секунду. Отдельные исследования оценивают глобальное число активных пользователей генеративного ИИ-ПО (не только ChatGPT) в сотни миллионов человек, причем десятки миллионов – ежедневные пользователи.

    В рабочей среде до 70% пользователей ИИ-инструментов в той или иной форме применяют именно ChatGPT, чаще всего для письма текстов, подготовки документов, кода, аналитики. То есть журналистика, маркетинг, программирование, документооборот, образование, консультирование – во всех этих сферах люди уже массово встроили ИИ в ежедневную рутину. Как заметил 25 ноября министр финансов России Антон Силуанов, ИИ становится передовой технологией для всех сфер жизни – от экономики и медицины до военной индустрии. По мнению Силуанова, страны, которые первыми обеспечат внедрение искусственного интеллекта, будут успешнее остальных.

    Несколько крупных исследований показывают, что ИИ в ряде задач реально повышает производительность и качество результата, хотя параллельно идут дискуссии о долгосрочных эффектах для навыков и когнитивных способностей.

    Иначе говоря, пользователи ИИ никуда не исчезли и исчезать не собираются. Вопрос в том, возможно ли продолжение роста прежними темпами и может ли существующая бизнес-модель окупить вложенные инвестиции. Важно понимать: сейчас продают акции, а не выключают серверы. Уже построены и строятся гигантские дата-центры, заточенные под ИИ-нагрузку. Инвестиции измеряются триллионами долларов. Крупные облачные провайдеры (Microsoft, Google, Amazon), а также интеграторы и стартапы уже вложили десятки миллиардов в собственные модели, экосистемы и сервисы.

    Скорее всего, бурный рост массовых потребительских приложений (чат-бот «для всех») уже прошел пик. Дальше развитие ИИ будет смещаться в сторону корпоративных решений – интеграции в конкретные отрасли, внутренние процессы компаний, госуслуги. Следующий шаг – военные и силовые применения. В мире с растущей нестабильностью и конфликтами давление на военные и разведывательные бюджеты усиливается.

    И как прямо сказал Путин, для России важно, чтобы в национальной безопасности использовались только отечественные модели, чтобы данные не утекали за рубеж. То же, по сути, обсуждают и на Западе – просто не в открытых заявлениях глав государств, а конфиденциальных прогнозах мозговых центров.

    Жизнь ИИ после пузыря

    Таким образом, компании, работающие в ИИ, с высокой вероятностью не исчезнут и не обанкротятся массово. Но бизнес-модель будет меняться: от массовых приложений и бурной переоценки к более «приземленному» обслуживанию корпораций и государств. Подобный путь переориентации с массового рынка на обслуживание военного ведомства и компаний, работающих «вдали от цивилизации», в свое время прошел проект спутниковой телефонии.

    Частная компания Iridium не смогла в конце 1990-х годов получить от обслуживания частных пользователей спутниковых телефонов достаточный поток денег, чтобы расплатиться с долгами. Компания обанкротилась, но спутниковые телефоны не перестали работать. В 2000-2001 годах группа инвесторов при поддержке Пентагона выкупила активы за символическую по сравнению с затратами сумму (около 25 млн долларов) и создала новую компанию Iridium Satellite LLC.


    В 2002 году сервис снова запустился под новым брендом; ключевую роль в этом сыграл контракт с министерством обороны США, которому была жизненно нужна глобальная, независимая от наземной инфраструктуры связь. Новый Iridium сделал то, чего не сделал старый – ушел от массового рынка и стал нишевым оператором: военные, флот, авиация, нефтегаз, полярные станции, спасатели.

    Логика российского руководства проста: если мир в любом случае будет жить с ИИ-инструментами (и наиболее активно использовать эти инструменты в сфере безопасности), лучше иметь свои модели, свои дата-центры и свою экспертизу, чем зависеть от чужих решений и регуляций. Пузырь может сдуться в котировках, но инфраструктура и влияние ИИ на экономику, политику и безопасность – останутся. И именно с этим учетом сегодня создается российская стратегия развития искусственного интеллекта.

    Главное
    Украденные на фортификациях в Курской области деньги могли вывести в Мексику
    В Москве арестовали подростка за нападение на охранника и полицейских
    Обнародована схема финансирования Западом оппозиционных онлайн-СМИ Грузии
    Матвиенко призвала рожать детей сразу после 18 лет
    Российский шахматист Есипенко занял третье место на Кубке мира
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    Психотерапевт: Отсроченная жизнь – главный враг живущих будущим людей

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Лондон подтвердил лидерство в рейтинге недругов фирменным лицемерием

    Британия, которая в 2022 году торпедировала заключение стамбульских соглашений, «потребовала» от России сесть за стол переговоров по Украине. При этом, как сообщили в СВР, в самом Лондоне хотят сбить настрой Дональда Трампа на разрешение конфликта. Удастся ли «англичанке» снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации