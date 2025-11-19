Путин призвал внедрять ИИ-агентов в управленческие и производственные процессы

Tекст: Ольга Иванова

Технологии генеративного искусственного интеллекта становятся одним из ключевых объектов соперничества между ведущими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey, передает ТАСС. По его словам, теперь за право обладать своими фундаментальными языковыми моделями конкурируют не только крупные компании, но и целые государства.

Путин отметил, что еще два года назад подобные технологии могли выполнять лишь простые задачи, но теперь генеративный ИИ позволяет создавать интеллектуальных помощников – ИИ-агентов, а также беспилотный транспорт и роботов. «Что важно, они действуют не по жестким заданным алгоритмам, а принимают все более автономные решения без участия человека», – подчеркнул президент.

Он добавил, что тот, кто уже использует такие продукты, получает серьезные преимущества в эффективности и производительности труда. Путин также выразил мнение, что ИИ-помощников необходимо активно внедрять в управленческие и производственные процессы, чтобы повысить их результативность и конкурентоспособность на мировом рынке.

Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.





