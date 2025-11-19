Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране.
По словам главы государства, речь идет не только о развитии отрасли, но и об управлении всей деятельностью, связанной с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».
«Нужен административный ресурс, поэтому я прошу и администрацию президента, и правительство, соответственно, министров и правительство в целом подумать, как нам создать вот этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью», – сказал он во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Ранее Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.