14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.9 комментариев
Премьер Грузии представил нового главу Службы госбезопасности
Заместитель руководителя Службы госбезопасности Грузии Тамаз Борашвили возглавит ведомство, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кандидатура будет представлена парламенту на утверждение 14 сентября.
Парламент утверждает руководителя СГБ на шесть лет.
Подавший в отставку с поста руководителя СГБ Григол Геладзе продолжит работу в МВД Грузии заместителем министра.
Ранее Геладзе уже работал в МВД, возглавляя ведомство.
Борашвили является профессиональным сотрудником госбезопасности Грузии.