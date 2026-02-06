Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.0 комментариев
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения рейсов
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в Домодедово и Жуковском
В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский установили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.
В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артама Кореняко, представителя Росавиации.
Мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов. Как уточнили в ведомстве, такие решения принимаются для предотвращения возможных угроз и минимизации рисков для пассажиров и экипажей.
Ожидается, что по мере стабилизации ситуации ограничения будут сняты, однако сроки их действия пока не уточняются.
Ранее в пятницу калужский аэропорт Грабцево вводил временные ограничения на выполнение полетов.
Накануне Росавиация устанавливала временные ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода.