    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    6 февраля 2026, 05:01 • Новости дня

    Калужский аэропорт Грабцево временно ввёл ограничения полётов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации заявил в Telegram-канале о том, что аэропорт Калуги временно ввёл ограничения полётов.

    «Аэропорт Калиги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили за пять часов четверга 17 дронов ВСУ над регионами России. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами.

    5 февраля 2026, 10:09 • Новости дня
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив о советском прошлом её семьи.

    Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

    Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

    «Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

    Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

    Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (8)
    5 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией

    Захарова: Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью от нахождения «под столом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости».

    «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку инициативе по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Комментарии (12)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    Комментарии (7)
    5 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке

    Мишустин назвал Бразилию главным партнером России в Латинской Америке

    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    @ Thomas Vinke/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бразилия занимает ключевое место в торговле России с Латинской Америкой, обеспечивая около половины всего товарооборота и поставляя мясо и кофе, отметил премьер Михаил Мишустин.

    Бразилия для России является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке, на долю страны приходится примерно половина общего товарооборота с регионом. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, сообщает ТАСС.

    Премьер-министр отметил активное взаимодействие между странами в торгово-экономической сфере. По его словам, Бразилия сохраняет лидирующие позиции на российском рынке среди поставщиков пищевых продуктов. Мишустин подчеркнул: «В первую очередь речь идет о мясе и кофе».

    Он также отметил, что стабильное сотрудничество способствует развитию отношений и расширению партнерства между двумя государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России прибыл в Бразилию для участия в работе двусторонней комиссии высокого уровня, которая не собиралась с 2015 года.

    В рамках визита Мишустин проведет переговоры с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином и встретится с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

    До этого, 14 января президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и обсудил ситуацию по Венесуэле.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 19:52 • Новости дня
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    @ Сергей Субботин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 82-м году жизни ушел из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов, который долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

    Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

    Куроедов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России с 1997 по 2005 годы. В 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.

    Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза Гречко, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени Ворошилова.

    7 ноября 1997 года назначен Главнокомандующим ВМФ Россия. 21 февраля 2000 года получил звание адмирала флота. После гибели подводной лодки «Курск» в 2000-м году подал в отставку, но прослужил на должности до 2005 года. В отставке возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ».

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:03 • Новости дня
    Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
    Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское внешнеполитическое ведомство передало германской стороне ноту о высылке сотрудника посольства Германии в Москве в ответ на аналогичные действия Берлина, сообщили в МИД России.

    Руководитель дипломатической миссии Германии была вызвана в Министерство иностранных дел России. Германской стороне был заявлен решительный протест в связи с решением немецкого правительства от 22 января 2026 года объявить сотрудника российского посольства в Берлине персоной нон грата, сообщается на сайте МИД России.

    В сообщении МИД отмечается, что выдвинутые против сотрудника посольства обвинения в разведдеятельности не имеют под собой никаких оснований и сфабрикованы в духе «шпиономании». Российская сторона их категорически отвергла и расценила действия германского правительства как провокацию, направленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ.

    В ответ на высылку сотрудника российского посольства в Берлине, Москва объявила персоной нон грата дипломатического сотрудника посольства Германии в России. Главе представительства ФРГ была вручена соответствующая нота. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новую эскалацию в отношениях несет правительство Германии.

    МИД Германии заявил о высылке сотрудника посольства России в Берлине из-за подозрений в шпионаже.

    Глава российской дипмиссии в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ после задержания гражданки Германии и Украины, подозреваемой в шпионаже в пользу России.

    Россия пообещала ответить Берлину на меры против дипломатов.

    Комментарии (5)
    5 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время вручения премии в области науки и инноваций, президент России Владимир Путин пошутил о том, что не может выговорить название некоторых научных открытий.

    Профессору МГУ Виктории Ведюшкиной вручался лауреатский значок за исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем, передает ТАСС.

    «Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь», – отметил Путин. «Ничего страшного! Главное – что я выговариваю», – ответила Ведюшкина. Президент, смеясь, прикрепил значок к кофте профессора и добавил: «Это правда».

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона, сообщает Bloomberg.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.

    Главной целью визита было донести до Москвы позицию Парижа о необходимости участия Европы в любых решениях по вопросам европейской безопасности и мирного урегулирования на Украине. Как отмечают собеседники агентства, речь шла о том, что Европа не станет формально одобрять возможное соглашение без участия в переговорах. Вероятность повторных встреч в ближайшем будущем не исключается.

    Французская сторона официально не подтвердила и не опровергла визит, ограничившись ссылкой на слова президента Макрона о подготовке к возобновлению диалога с Москвой. Макрон ранее заявлял, что обсуждения ведутся на техническом уровне и готовятся к дальнейшему развитию. В последнее время Париж активно настаивает на прямом участии Европы в переговорах, особенно на фоне усилий бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине.

    В настоящее время переговоры между США, Россией и Украиной проходят в Абу-Даби, и европейские представители в них не участвуют. Ранее в январе в Париже состоялась встреча США и союзников Киева, где обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины, однако окончательного соглашения так и не было достигнуто.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Источник во Франции сообщил, что президент Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, однако подготовка разговора может занять несколько дней.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью европейцев от нахождения «под столом».

    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    Международные резервы России в январе обновили исторический рекорд

    Международные резервы России по итогам января достигли 826,8 млрд долларов

    Международные резервы России в январе обновили исторический рекорд
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международные резервы России за неделю увеличились на 39,9 млрд долларов и вновь достигли исторического максимума благодаря положительной переоценке активов, отмечает ЦБ.

    Совет директоров Банка России обнародовал данные о состоянии международных резервов страны. По состоянию на конец дня 30 января 2026 года их объем достиг 826,8 млрд долларов, сообщает Банк России.

    В сообщении отмечается, что с 23 по 30 января резервы выросли на 39,9 млрд долларов, что составляет 5,1% прироста за неделю. В Центробанке пояснили, что основной причиной роста стала положительная переоценка активов.

    Международные резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и иностранную валюту, находящуюся в распоряжении Банка России и правительства.

    Ранее международные резервы России обновили максимум 23 января, достигнув 786,9 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на росте цен на золото почти столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. К концу декабря объем международных резервов России достиг рекордного значения в 763,9 млрд долларов.


    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 13:22 • Новости дня
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей

    Члены Совета при президенте назвали укрепление позиций русского языка стратегической задачей

    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Снижение речевой культуры – общемировая тенденция, но в России ей противостоят на государственном уровне, сказали газете ВЗГЛЯД члены Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Константин Деревянко и Влад Маленко. Так они прокомментировали утвержденный Владимиром Путиным перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка.

    «Русский язык становится сквозной темой системы образования и просвещения», – сказал Константин Деревянко, председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово», заместитель председателя Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России

    Он отметил, что русский язык является ключом к освоению школьной программы. Вместе с тем, сейчас наблюдаются некоторые проблемы в этой области. «Снижения речевой культуры среди подрастающего поколения в связи с активным расширением новых способов коммуникации и потребления контента становится общемировой тенденцией», – посетовал собеседник.

    На этом фоне, подчеркнул Деревянко, задача – повысить как профессиональные качества специалистов по русскому языку, так и общие знания о нем граждан России. «Язык – это не только предмет, но и инструмент обучения, важная составляющая для того, чтобы дети и подростки понимали, что они читают, и владели словом в совершенстве», – рассуждает заместитель председателя Совета.

    Более того, русский язык – определяющий фактор формирования гражданской и цивилизационной идентичности, обеспечения национальной безопасности. И Владимир Путин уделяет этому особое внимание, продолжил спикер. По его оценкам, поручения главы государства в Год единства народов России – последовательный шаг, раскрывающий положения Основ государственной языковой политики в конкретных решениях.

    Деревянко напомнил, что ранее была утверждена концепция государственной языковой политики. «Русский является языком межнационального общения в нашей стране. Укрепление его позиций не только за рубежом, но и внутри нашего государства – это стратегическая задача, направленная на укрепление нашего суверенитета, в том числе и экономического», – считает он.

    Собеседник обратил особое внимание на поручение об издании книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». «Книжная отрасль в целом требует системной поддержки государства как на уровне повышения интереса к чтению, так и издания редких книг», – указал спикер.

    Он отметил, что XX веке была проведена огромная работа по поддержке малых языков. Сегодня Россия как многонациональное государство обязана сохранять эту составную часть своего культурного ДНК, подчеркнул Деревянко. По его мнению, перевод произведений, написанных на других языках нашей страны, их распространение не только в сети Интернет, но и в общественных библиотеках, будет способствовать укреплению единства народов. 

    Схожей точки зрения придерживается Влад Маленко, поэт, заслуженный деятель искусств России, член совета при президенте России по поддержке русского языка и языков народов России, член правления Союза писателей России. «В перечне поручений Владимира Путина красной линией проходит главная стратегическая задача – сбережение и развитие нашего главного духовного богатства, а именно – русского языка», – отметил он.

    Собеседник назвал русский язык «главным героем нашего времени». «Он как мост для всех народов симфонически взаимодействующих в нашей стране. Язык с детства определяет сущность человека, его устремления, насущные дела и мечты. Язык также создает лицо народа, его силу, историческое напряжение», – подчеркнул спикер.

    «В Год единства народов России как никогда важно каждому из нас на своем месте осуществить задуманное. Абсолютное уникальное соборное взаимопроникновение культур народов России на уровне эпосов, песен, легенд, приданий, колыбельных воздыханий, сказок, притч – наша сокровищница. Этот языковой орнамент – наше стратегическое топливо, замешанное на любви. Из него можно черпать живую воду как из неиссякаемого источника. И цель поручений – уберечь этот источник, сделать достоянием для наших потомков», – заключил Маленко.

    Ранее Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России. Так, правительству следует подготовить предложения по разработке и внедрению в вузах учебной дисциплины «Русский язык как государственный».

    Кроме того, Минобрнауки совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) поручено разработать базовый учебно-методический комплекс дисциплины. В него войдут базовая рабочая программа и фонд оценочных средств.

    Также планируется разработать специальные пособия по русскому языку для регионов Донбасса и Новороссии. Их будут использовать для внеурочной деятельности. Еще одно поручение касается издания книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России», состоящей из переводов на русский язык выдающихся классических произведений литературы народов страны.

    Глава государства поручил провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей», направленный на популяризацию семейного чтения.

    Комментарии (14)
    5 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    Протестующие у посольства Армении в Москве осудили власть Пашиняна

    Tекст: Валерия Городецкая

    У здания посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой выразили поддержку Армянской апостольской церкви и несогласие с действиями властей республики. Митинг прошел в день приезда в Россию председателя парламента Армении.

    Митинг у посольства Армении в Москве прошел после прибытия председателя парламента страны Алена Симоняна в Россию, в нем приняли участие до 200 человек. Собравшиеся на акции призвали усилить сотрудничество между Россией и Арменией и подчеркнули, что нынешняя власть в стране действует под давлением внешних сил.

    «Сама Армения с этим не справится. Невозможно, не сможем, потому что за ними стоят геополитические большие силы. Армения сама не справится. И просто как российский гражданин, как армянин, я просто хотел бы попросить хотя бы чуть-чуть больше усилий и хотя бы объяснять, кто Россия для Армении», – заявил один из протестующих.

    Священник, принимавший участие в протесте, рассказал журналистам, что армянская церковь остается единственной независимой структурой в стране. «К сожалению, нас обвиняют в том, что церковь вмешивается в саму политику. Нет, мы не вмешиваемся, ни один священник, ни один священнослужитель не хочет встать во главе государства. Мы просто просим, мы требуем, мы возносим наш голос, чтобы государство не по Конституции государство не имеет права вмешиваться в саму церковь», – сказал он.

    По его словам, все министерства в Армении сейчас находятся под контролем премьер-министра Никола Пашиняна, и только церковь сохраняет национальную идентичность.

    «Церковь на сегодняшний день является той опорой, единственной структурой, единственным инструментом, который сохраняет идентичность внутри самой Армении. Он (Пашинян) хочет своим вмешательством на ручное управление поставить саму церковь», – добавил священник.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова анонсировала встречу главы ведомства Сергея Лаврова с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошедшие выходные в нескольких городах на юге России прошли акции сторонников Армянской апостольской церкви.

    Как отметил армянский политолог Мика Бадалян акция стала «Манифестом Сопротивления армянской диаспоры, которая больше не намерена молча смотреть на разрушение нашего культурного кода». Он добавил, что лидеры общественных организаций и добровольцы выступили вместе со священниками, что, по его словам, является «самым страшным кошмаром для Пашиняна».

    Комментарии (5)
    5 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения МИД Италии в адрес России в якобы причастности хакеров к атакам на олимпийские объекты.

    По словам Захаровой, подобные бездоказательные заявления являются клеветой, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты, которую приписал хакерам, якобы связанным с Россией.

    «Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», – сказала Захарова.

    Напомним, МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Foreign Affairs: Россия наращивает влияние на Ближнем Востоке и в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия продолжает удерживать значительный авторитет на Ближнем Востоке и усиливает свои позиции в Западной Африке, даже несмотря на санкции и давление со стороны Запада, пишет Foreign Affairs.

    В материале  Foreign Affairs подчеркивается, что западным странам пока не удалось добиться от России сокращения международной активности, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об усилении сотрудничества России и Африки в сфере безопасности.

    МИД рассказал о росте партнерства России со странами Африки.

    Комментарии (0)
