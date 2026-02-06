Генерал Полько: Зеленскому нужно прекратить призывать войска Европы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Надежды на прямое вмешательство Запада безосновательны, сказал Полько в интервью радиостанции RadioZet, передает «Газета.Ru».

«Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности», – подчеркнул генерал.

Ранее Россия предупреждала, что размещение войск так называемой коалиции желающих на Украине будет расцениваться Россией как угроза национальной безопасности, такие формирования станут законными военными целями.

Москва указывала, что планы по размещению иностранных войск так называемой «коалиции желающих» – это неприкрытая военная интервенция.