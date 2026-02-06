Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
В Польше призвали Зеленского прекратить выпрашивать войска из Европы
Генерал Полько: Зеленскому нужно прекратить призывать войска Европы
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо перестать настаивать на отправке западных армий на Украину, заявил бывший руководитель бюро национальной безопасности Польши генерал Роман Полько.
Надежды на прямое вмешательство Запада безосновательны, сказал Полько в интервью радиостанции RadioZet, передает «Газета.Ru».
«Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности», – подчеркнул генерал.
Ранее Россия предупреждала, что размещение войск так называемой коалиции желающих на Украине будет расцениваться Россией как угроза национальной безопасности, такие формирования станут законными военными целями.
Москва указывала, что планы по размещению иностранных войск так называемой «коалиции желающих» – это неприкрытая военная интервенция.