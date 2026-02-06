Морпехи Северного флота отработали бой в минус 30 градусов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Морпехи Северного флота провели тактические и огневые учения в условиях арктических морозов, температура воздуха опускалась до минус 30 градусов, передает ТАСС. Как рассказали в Минобороны России, занятия включали работу в группах, маневрирование на сложной местности и отработку точности стрельбы.

По словам стрелка с позывным Троян, несмотря на сильный мороз, занятия проходят ежедневно: «Передают знания хорошо, рассказывают истории различные. Несмотря на такие сильные морозы, минус 30 сегодня, мы все равно занимаемся ежедневно», – приводит издание его слова.

Одна из ключевых задач – ведение непрерывного огня из различных положений, как стоя, так и в движении. Морпехи также учились отражать атаки беспилотников: по мишеням, имитирующим дроны противника, они вели огонь с расстояния 200-300 метров из автоматов и пулеметов.

В качестве целей использовались осветительные сигнальные патроны, что позволило максимально приблизить занятия к реальным боевым условиям. Учения прошли в рамках регулярной подготовки личного состава Северного флота в Арктике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Северный флот завершил учения по защите интересов России в Арктике.

Военные отработали сценарии отражения атак на инфраструктуру региона.

Россия развивает силы для защиты Северного морского пути от возможных угроз.