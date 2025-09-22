МИД призвал европейских участников СВПД вернуться на путь переговоров

В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»

Tекст: Дарья Григоренко

Финальный этап «Зарницы 2.0» завершился 21 сентября на полигоне «Волжский» в Волгоградской области. В решающем бою встретились две армии – «Ока» и «Кама», в каждой из которых участвовали по 240 юношей и девушек, включая ведомственные и иностранные отряды. Победу одержала армия «Ока», управлял финальным боем Герой России Владислав Головин.

С успешным проведением финального этапа большой военно-тактической игры участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Поздравляю вас с этой важной победой! Сегодня вы – лучшие из трех миллионов участников, которые сражались за честь своих регионов и своей страны. Ваш путь – это не только тренировки и знания, но и настоящая преданность Родине, мужество и настойчивость. Особенно хочу поблагодарить ваших наставников, настоящих героев, ветеранов Специальной военной операции, которые делятся с вами не только опытом, но и своим личным примером. Именно благодаря им вы смогли вырасти настоящей командой, способной побеждать вместе. Финал проходит на легендарной земле Сталинграда – месте гордости и силы нашего народа», – заявил он.

«Завтра вы получите заслуженные награды на Мамаевом Кургане – символе славы и мужества. Помните, что вы, наследники великих победителей: ваших дедов и прадедов, героев Великой Отечественной войны, а также героев сегодняшнего времени. Вы показали, что настоящее единство и командный дух – главный секрет успеха. Спасибо вам за преданность делу, за силу и смелость. Поздравляю армию «Ока» с блестящей победой и всех участников с достойным выступлением! Вы – наша гордость и надежда страны», – подчеркнул Кириенко.

По сценарию боя армии должны были захватить населенный пункт «Заря» и удерживать ключевые точки, пока специалисты взламывали хранилища данных условного противника. Армии перед боем установили медицинские пункты, развернули командные штабы, подготовили вооружение, включая гранатометы и минометы, а также провели разминирование минных полей и вывели операторов БПЛА на стартовые позиции.

Штурм проходил с использованием лазертаг-оборудования. Захват двух или более точек активировал таймер победы для команды. Побеждала армия, удерживающая ключевые точки более 30 минут или дольше остальных по окончании часа игры, после чего победители получили неограниченные подкрепления и зачистили территорию соперника.

Эмоции участников были на пределе: «Победа в финальном бою это что-то невероятное, сложно даже словами передать все чувства. В тот момент у нас зашкаливал адреналин, сердце билось так сильно, что казалось, слышно было всем вокруг», – поделился Владислав из Тверской области. По словам другого победителя из Владимирской области, командная поддержка и вера в успех помогли достичь победы.

В 2025 году в проекте приняли участие более 3,1 млн школьников и студентов из 89 регионов России, а также команды из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Игра сочетает физическую подготовку с цифровыми технологиями, при поддержке наставников – участников спецоперации и Героев России. Финал поддержали инженерные войска, а прямую трансляцию смотрели около 3 млн зрителей.

Церемония закрытия и награждение победителей состоится 22 сентября на Мамаевом Кургане, символе славы и мужества России.

