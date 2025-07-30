На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.8 комментариев
Россия выступила против военных ударов по объектам мирного атома Ирана
Москва решительно осуждает любые призывы к нанесению ударов по объектам иранской программы мирного атома, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала о пагубности военных авантюр, угрожающих стабильности и безопасности всего Ближнего Востока, передает ТАСС.
«Российская сторона решительно осуждает любые призывы к нанесению военных ударов для устранения недопониманий, противоречий в отношении мирного атома в Исламской Республике Иран», – сказала Захарова.
Дипломат добавила, что нападения на ядерные объекты, находящиеся под гарантией МАГАТЭ, недопустимы и не должны становиться практикой в международных отношениях. Она подчеркнула, что такие действия несут катастрофические риски и не могут быть проигнорированы мировым сообществом.
Ранее Захарова заявила, что «Иран создавал мирный атом и не создавал ядерное оружие».