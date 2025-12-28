Овечкин занял третье место по числу голов в НХЛ в декабре

Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине

Военный эксперт Кнутов: Массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров

Tекст: Андрей Резчиков

«Цель массированного удара России – серьезно ослабить военно-промышленный комплекс Украины. В Киеве находятся военные штабы и различные пункты управления. Я думаю, что в украинской столице также были поражены чисто военные и энергетические объекты. Но нужно дождаться данных объективного контроля», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Задача России сейчас заключается в том, чтобы «сконцентрировать внимание киевского руководства на ликвидации последствий этих ударов». «Пока это только предупреждение Владимиру Зеленскому, который при поддержке европейцев выдвигает новые требования по мирному урегулированию. Эти удары призваны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке. России по силам добиться этого, что она и демонстрирует», – пояснил собеседник.

По мнению Кнутова, массированный удар – «это фактически призыв к Украине садиться за стол переговоров и договариваться на тех условиях, которые были выработаны президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на переговорах на Аляске в августе этого года».

«С другой стороны, Россия демонстрирует свои большие возможности в чисто военном отношении. Если мы начнем так же работать по Харькову и Днепропетровску (украинское название Днепр), то там мало что останется от промышленного производства. Но мы пока не делаем этого, а пытаемся убедить киевские власти сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, в Киеве не слышат наших дипломатических призывов. Поэтому остается только одно – военное воздействие», – пояснил Кнутов.

Использование разнообразных средств поражения, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал», беспилотники «Герань» и «Гербера», влияет на способность систем ПВО Украины противостоять массированным ударам.

«Большое количество беспилотников призвано отвлечь ПВО и практически ведут к тому, что зенитная артиллерия и различные наземные комплексы начинают расходовать дорогие ракеты. Большое количество целей в воздухе перегружает ПВО Украины, комплексы просто не успевают отрабатывать по потоку беспилотников, которые двигаются с разных направлений», – пояснил спикер.

Таким образом, России удается повысить результативность своих ракетных ударов. «Гиперзвуковые комплексы задействуются для поражения наиболее важных целей, в первую очередь это переданные Украине ЗРК Patriot. Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что еженедельно на Украине уничтожается или выводиться из строя один Patriot. Оценивая ситуацию в целом, с учетом жалоб Зеленского на нехватку комплексов ПВО, можно сказать, что небо над Украиной дырявое и не прикрыто полностью. А различные российские ударные средства имеют подавляющее преимущество», – рассуждает Кнутов.

В ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины. Как пояснили в Минобороны РФ, это был ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

Первый сигнал тревоги был объявлен в Киеве в 2.27 ночи по местному времени (3.27 мск) и сохранялся до настоящего момента. Воздушная тревога также объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу города наблюдается сниженное давление воды. Причиной названы повреждения в системе энергоснабжения. Городские власти позже рассказали об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева. Из-за пожаров в украинской столице образовался густой смог.

По данным украинских СМИ, есть повреждения на киевских ТЭС и ТЭЦ. По данным премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киеве и области без света остались около 600 тыс. абонентов.