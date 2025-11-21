Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Овечкин обогнал Сакика по голам в НХЛ, сделав хет-трик в Монреале

Tекст: Мария Иванова

Российский хоккеист Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС. Сообщается, что нападающий «Вашингтона» отличился в выездном матче против «Монреаля», завершившемся со счетом 8:4 в пользу американского клуба.

В этой встрече Овечкин забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Благодаря этому хет-трику, который стал для капитана «Вашингтона» 33-м в заокеанской карьере, он вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя известного канадского игрока Джо Сакика.

Второй звездой дня стал Натан Маккиннон из «Колорадо» – он забил две шайбы и сделал голевую передачу в победной домашней игре против «Нью-Йорк Рейнджерс». Победный гол также оказался на его счету

Третью звезду отдали Джеку Айкелю, который оформил дубль и сделал голевую передачу в матче «Вегаса» с «Ютой», завершившимся со счетом 4:1.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин вышел на четвертое место по количеству хет-триков в истории НХЛ.

Овечкин забросил свою 905-ю шайбу и обновил личный снайперский рекорд.

Ранее его гол принес победу команде Washington над Edmonton.