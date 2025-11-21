Овечкин вышел на четвертое место по хет-трикам в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс», передает РИА «Новости». Своими голами Овечкин отметился на первой, 57-й и 58-й минутах встречи. Этот хет-трик стал для него первым в сезоне-2025/26 и 33-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

По количеству хет-триков в «регулярках» Овечкин вышел на четвертое место в истории лиги, сравнявшись с Бреттом Халлом. Лидером по этому показателю остается Уэйн Гретцки с 50 хет-триками, далее следуют Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов. Овечкин стал первым хоккеистом, который забил 900 голов в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали первой звездой дня после достижения этой отметки.