Гол Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Эдмонтоном»
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА «Новости». Матч, прошедший в столице США, завершился со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» по два гола забили Райан Леонард и Том Уилсон, а еще по одной шайбе на счету Алексея Протаса, Александра Овечкина и Энтони Бовиллье.
Овечкин провел на льду 16 минут и дважды бросил по воротам, а забросив гол, продлил свою голевую серию до трех матчей. Он стал первым с декабря 2016 года игроком в возрасте 40 лет, который трижды подряд отличился заброшенными шайбами в матчах НХЛ. Благодаря голу в ворота «Эдмонтона» он 480-й раз отметился на домашнем льду «Кэпитал Уан Арены» и повторил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене, сравнявшись с легендой хоккея Горди Хоу.
В составе «Эдмонтона» дублем отличился Дарнелл Нерс, также по разу забили Давид Томашек и Леон Драйзайтль. Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин результативными действиями не отметился.
Эта победа стала для «Вашингтона» третьей в последних пяти матчах чемпионата, в то время как «Эдмонтон» потерпел третье поражение в четырех последних встречах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов. Овечкина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге после того, как он забил свой 900-й гол. Овечкин стал первым хоккеистом в истории регулярных чемпионатов НХЛ, достигшим отметки в 900 заброшенных шайб.