Овечкин забросил 905-ю шайбу в карьере и обновил снайперский рекорд

Tекст: Катерина Туманова

Александр Овечкин забросил 905-ю шайбу в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гол был оформлен в гостевом матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» на первой минуте встречи, что позволило россиянину не только открыть счет, но и продлить собственную голевую серию до четырех матчей подряд, передает РИА «Новости».

Благодаря этому результату Овечкин повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди хоккеистов старше 40 лет. Ранее этого добивались только Дин Прентис и Яромир Ягр. Оба форварда делали это дважды, но только Овечкин смог достичь столь долгой результативной серии в современном сезоне.

Заброшенная шайба в ворота «Монреаля» стала 905-й для Овечкина в карьере, что делает его абсолютным рекордсменом НХЛ по числу голов. Предыдущий рекорд принадлежал Уэйна Гретцки, который набрал 894 шайбы в 1487 матчах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов. Он стал первым хоккеистом, забившим 900 голов в регулярном чемпионате NHL. Овечкина признали первой звездой дня после юбилейной, 900-й шайбы. Он также установил новый рекорд по победным шайбам в НХЛ.