Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике за отказ в визах россиянам

Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике из-за отказа россиянам в визах

Tекст: Елизавета Шишкова

Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики лишил Польшу права проведения чемпионата Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет в 2026 году, передает ТАСС.

Первоначально турнир должен был пройти в Люблине с 23 по 30 сентября, однако страна-организатор отказалась предоставить гарантии выдачи въездных виз для российских и белорусских спортсменов. В связи с этим право на проведение соревнований передано Албании, где чемпионат состоится в октябре того же года.

В заявлении Европейской федерации подчеркивается, что организация выступает против дискриминации на политической или геополитической почве и считает, что спорт должен быть выше политики. Представители федерации добавили, что их задача – обеспечить равные возможности всем спортсменам, а тяжелая атлетика должна оставаться платформой для уважения, солидарности и честного участия.

Ранее в октябре президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хассани направил письмо главе Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, где предложил вернуть спортсменам из России и Белоруссии право выступать под национальными флагами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша отказала российской волейболистке турецкого клуба «Фенербахче» Арине Федоровцевой в выдаче визы для участия в игре Лиги чемпионов.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что недопуск российских пловцов к чемпионату Европы в Польше является вопиющим нарушением Олимпийской хартии.