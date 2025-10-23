Дегтярев счел недопуск российских пловцов в Польшу нарушением Олимпийской хартии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Дегтярев назвал решение польских властей не допустить российских спортсменов к участию в чемпионате Европы по плаванию вопиющим нарушением фундаментальных принципов Олимпийской хартии. По его словам, Олимпийский комитет России направит ноту президенту Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять аналогичные меры, которые ранее были применены к Индонезии.

Министр напомнил, что когда Индонезия отказала во въезде израильским спортсменам, МОК быстро ввел жесткие санкции, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране. «Кроме того, исполком МОК в своем последнем решении четко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, а дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех – и они касаются в том числе России. В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты. Мы ожидаем от МОК последовательности в защите олимпийских принципов и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях», – подчеркнул Дегтярев.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что российские спортсмены не примут участия в чемпионате Европы. Турнир пройдет в Люблине с 2 по 7 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство Хорватии отозвало визу борца Сефершаева без объяснения причин. Количество российских спортсменов на Универсиаде сократили из-за визовых ограничений. Власти Испании отказали большинству россиян в визах для участия в чемпионате Европы по бодибилдингу.