Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Испания отказала большинству россиян в визах на ЧЕ по бодибилдингу
Российская команда по бодибилдингу отправится на чемпионат Европы в Испанию только частично из-за отказа в визах для большинства спортсменов.
Большинство российских бодибилдеров не смогут поехать на чемпионат Европы в Испанию из-за отказа в выдаче виз, передает ТАСС. В пресс-службе Федерации бодибилдинга России сообщили, что только 20 спортсменов, имевших ранее шенгенские визы или получивших их самостоятельно, смогут принять участие в турнире. Всего в составе сборной должно было быть двести человек.
В федерации пояснили, что несмотря на официальное приглашение Международной федерации бодибилдинга, письма поддержки от мэра Санта-Сусанны и российской стороны, посольство Испании отказалось выдавать визы большинству участников. Отмечается, что российские спортсмены получили разрешение выступать на турнире с флагом и гимном России согласно решению IFBB от 8 июля 2024 года.
Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу пройдет в испанской Санта-Сусанне с 30 апреля по 5 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что российские спортсмены впервые за шесть лет примут участие в летней Универсиаде 2025 года благодаря договоренности с Международной федерацией университетского спорта (FISU), которая разрешила им выступать в нейтральном статусе.