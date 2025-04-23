Испания отказала большинству россиян в визах на ЧЕ по бодибилдингу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство российских бодибилдеров не смогут поехать на чемпионат Европы в Испанию из-за отказа в выдаче виз, передает ТАСС. В пресс-службе Федерации бодибилдинга России сообщили, что только 20 спортсменов, имевших ранее шенгенские визы или получивших их самостоятельно, смогут принять участие в турнире. Всего в составе сборной должно было быть двести человек.

В федерации пояснили, что несмотря на официальное приглашение Международной федерации бодибилдинга, письма поддержки от мэра Санта-Сусанны и российской стороны, посольство Испании отказалось выдавать визы большинству участников. Отмечается, что российские спортсмены получили разрешение выступать на турнире с флагом и гимном России согласно решению IFBB от 8 июля 2024 года.

Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу пройдет в испанской Санта-Сусанне с 30 апреля по 5 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что российские спортсмены впервые за шесть лет примут участие в летней Универсиаде 2025 года благодаря договоренности с Международной федерацией университетского спорта (FISU), которая разрешила им выступать в нейтральном статусе.