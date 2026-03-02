Tекст: Алексей Дегтярёв

Бойцы группировки войск «Центр» скрытно заняли позицию благодаря погодным условиям, пояснил «Певец» РИА «Новости».

«Конечно, лучше всего работать, когда погода пасмурная или туман. Заняв огневую позицию, эффективно навелись, отработали. Нам доложили, что была уничтожена боевая машина пехоты и личный состав ВСУ», – рассказал военный.

По словам бойца, противник рассчитывал остаться незамеченным в тумане. Однако украинские военные были удивлены внезапным появлением полного пакета реактивных снарядов буквально из ниоткуда.

Ранее источник сообщал, что потери тыловых подразделений ВСУ, которым приходится перемещаться к линии фронта, начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области.

До этого российские войска уничтожили палаточный лагерь ВСУ «Искандером-М» вблизи Малиновки.