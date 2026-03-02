  • Новость часаМинобороны Британии подтвердило удар БПЛА Ирана по базе на Кипре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Предательство помогло США убить иранского лидера
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Опровергнута гибель экс-президента Ирана Ахмадинежада
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    32 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    16 комментариев
    2 марта 2026, 06:23 • Новости дня

    Морпехи под прикрытием тумана сожгли броневик ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские артиллеристы воспользовались плохой видимостью и нанесли неожиданный удар по технике противника, перевозившей личный состав на красноармейском направлении, сообщил старший наводчик 40-й бригады морской пехоты с позывным «Певец».

    Бойцы группировки войск «Центр» скрытно заняли позицию благодаря погодным условиям, пояснил «Певец» РИА «Новости».

    «Конечно, лучше всего работать, когда погода пасмурная или туман. Заняв огневую позицию, эффективно навелись, отработали. Нам доложили, что была уничтожена боевая машина пехоты и личный состав ВСУ», – рассказал военный.

    По словам бойца, противник рассчитывал остаться незамеченным в тумане. Однако украинские военные были удивлены внезапным появлением полного пакета реактивных снарядов буквально из ниоткуда.

    Ранее источник сообщал, что потери тыловых подразделений ВСУ, которым приходится перемещаться к линии фронта, начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области.

    До этого российские войска уничтожили палаточный лагерь ВСУ «Искандером-М» вблизи Малиновки.

    1 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, ответственный за удары по инфраструктуре Белгорода, скрылся на западе Украины, сообщили представители российских силовых структур.

    «Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», – сообщил источник РИА «Новости».

    После совершения нападения Попов скрылся в городе Дрогобыч Львовской области. По данным силовых структур, он попытался избежать ответственности за совершенное военное преступление.

    В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 беспилотников, из которых 68 были перехвачены. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года. Она также назвала убийства детей и стариков обыденным делом для Киева.

    В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 07:33 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили «Искандером-М» палаточный лагерь ВСУ близ Малиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении российские военнослужащие группировки войск «Север» сломили упорное сопротивление националистов и продвинулись дальше, уничтожив палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ.

    «Нанесен удар «Искандером-М» по палаточному лагерю в центре подготовки 225 ошп в районе Малиновки. Точные потери противника на доразведке, однако материалы радиоэфира показывают, что были уничтожены десятки единиц техники и свыше 200 человек личного состава», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах и окрестностях села штурмовики зачистили более 30 домовладений, продвинувшись на 350 метров. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 127 отмбр ВСУ в лесных массивах восточнее Избицкого.

    На Хатненском участке фронта штурм-группы мотострелков продолжили зачистку прилегающих лесных массивов в районе Чугуновки и Двуречанского, продвинувшись до 300 метров. На Липцовском участке фронта артиллерия и расчеты FPV ГВ «Север» уничтожали средства РЭР и автомобильную технику в Липцах и его окрестностях.

    Около Кочеток (Чугуевский район, Харьковская область) разведка вскрыла местоположение американской РСЗО, наносившей удары по гражданской инфраструктуре Белгорода, ОТРК «Искандер» уничтожил цель.

    Штурмовые группы «Северян» на Сумском направлении в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на семи участках, в Краснопольском на четырех и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 900 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 90 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю. Российские войска 27 февраля освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Марочко рассказал, к чему ведет освобождение Краснознаменки.


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Север» ликвидировала операторов БПЛА и живую силу противника у Муромского водохранилища в Харьковской области, об этом сообщили в самой группировке.

    Бойцы обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками противника в лесном массиве, предотвратив атаку на штурмовые группы, говорится в канале «Северный ветер» в Max.

    Разведка вскрыла перемещение украинских операторов БПЛА в лесу у Муромского водохранилища в Харьковской области. Бойцы оперативно нанесли огневое поражение по выявленным координатам.

    В результате точного удара были полностью уничтожены пункт управления и живая сила противника. Вражеские расчеты дронов намеревались остановить продвижение российских штурмовиков в районе села Нескучное, но согласованные действия военнослужащих России не оставили им шансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «северян» ранее сорвали попытки противника укрепить оборону в районе села Нескучное. Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил площадку хранения ударных беспилотников ВСУ.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 10:38 • Новости дня
    Российские силовики заявили о росте потерь тыла ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери тыловых подразделений ВСУ, которым приходится перемещаться к линии боевого соприкосновения (ЛБС), начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области, сообщили российских силовых структурах.

    Потери среди тыловых подразделений Вооруженных сил Украины начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области, передает РИА «Новости». Российские силовики сообщили, что такие данные были получены в ходе радиоперехвата переговоров украинских военных.

    В частности, фиксируются значительные потери среди водителей и грузчиков, которые вынуждены доставлять боеприпасы, оборудование и продовольствие на украинские позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили палаточный лагерь ВСУ «Искандером-М» вблизи Малиновки. Военные России освободили населенные пункты Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС на трех направлениях

    Tекст: Ольга Иванова

    Бои на краснолиманском и красноармейско-добропольском направлениях продолжаются, российские подразделения держат ситуацию под контролем, следует из заявлений главы ДНР Дениса Пушилина.

    Подразделения российских войск продолжают активные наступательные действия на ряде направлений на Украине, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на краснолиманском направлении основная задача – выйти к Оскольскому водохранилищу. По его словам, ожесточённые бои продолжаются в районах Александровки и Коровьего Яра.

    «В самом Красном Лимане – ожесточённые боестолкновения, городские бои непростые. Но наши подразделения стараются ситуацию держать под контролем», – заявил Пушилин, обращая внимание на сложную обстановку в городе. Он отметил, что ситуация контролируется российскими военными.

    На красноармейско-добропольском направлении, по словам Пушилина, российские подразделения продвинулись вперёд, в частности в районе населённого пункта Гришино. Основные бои сейчас идут около Доброполья и Белицкого, где, по утверждению главы ДНР, отмечается продвижение российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что наиболее результативные наступательные действия российской армии за неделю отмечены в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела получить гражданство России

    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела стать гражданами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые из спасенных российскими военными граждан Украины выразили намерение официально оформить гражданство и остаться в России, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова рассказала, что в декабре 2025 года российские военные эвакуировали из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже вернулись домой, а остальные размещены во временных пунктах на территории России.

    «Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», – уточнила она в беседе с РИА «Новости».

    Оставшиеся граждане Украины хотят вернуться на родину, но намерены сделать это после завершения спецоперации и при условии гарантии собственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Пьяный военком на Украине при мобилизации угрожал строителям оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Иршава на Украине начальник военкомата в пьяном виде пытался заставить строителей пройти мобилизацию.

    Пьяный начальник военкомата в городе Иршава на западе Украины попытался мобилизовать строителей, угрожая им автоматом, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошел во время ремонта моста, где военком, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подошёл к рабочим и потребовал сдаться военкомату, при этом демонстрируя оружие.

    После того, как строители вызвали полицию, начальник Иршавского военкомата Алексей Травов вместе с подчинёнными быстро покинул место происшествия. Областной военкомат Закарпатья подтвердил, что по данному факту начато служебное расследование.

    В официальном сообщении военкомата говорится: «Начальник 1-го отдела Хустского районного территориального центра комплектования отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебного расследования… В случае подтверждения фактов нарушений будут приняты соответствующие решения, в частности кадрового характера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе произошел инцидент, когда толпа прохожих заблокировала сотрудника центра комплектования, чтобы добиться освобождения задержанного призывника.

    В Черкасской области представители территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви для отправки в боевую бригаду.

    В Сумах вызвала возмущение вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК и СБУ из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    На Украине сообщили о серии взрывов в Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье жители Херсона услышали несколько взрывов, произошедших на территории города, находящегося под контролем украинских военных, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении телеканала в Telegram отмечается: «В Херсоне слышны взрывы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве, Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье и Полтаве зафиксировали взрывы. В Харьковской и Запорожской областях объявляли воздушную тревогу.

    Мощные взрывы накануне прогремели на левом берегу Киева и в Николаеве.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Слуцкий предложил ввести особый статус для священников на СВО
    Слуцкий предложил ввести особый статус для священников на СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести особый статус для священнослужителей в зоне СВО прозвучало.

    Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил наделить священнослужителей, находящихся в зоне спецоперации на Украине, особым статусом, передает RT. Об этом он заявил на форуме содействия СВО «Плечом к плечу», который проходит в Пскове.

    Слуцкий отметил важную роль церкви в процессе реабилитации бойцов, подчеркнув: «Восстановление человека – это не только физиология, это целостность личности, духовное здоровье, право на жизнь в гармонии со своими религиозными взглядами». По его словам, ЛДПР уже инициировала разработку правового механизма, который бы закрепил статус военного священника, несущего служение в зоне СВО.

    Депутат пояснил, что тысячи священнослужителей оказывают духовную поддержку бойцам на Украине. Также он сообщил, что предлагается обеспечить таких священников социальными гарантиями, включая страхование жизни и здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иконы, изъятые военными разведчиками у украинских мародеров в Артемовске ДНР, разместили в новом полевом храме Илии Пророка 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр».

    Украинские военные издевались над иконой Богоматери в храме Курской области.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 14:12 • Новости дня
    Москалькова опровергла использование Россией украинцев как заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не использовала граждан Украины, спасенных из зоны спецоперации, в качестве заложников, не выдвигала условий для их возвращения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Россия не использовала в качестве заложников граждан Украины, которых спасли из зоны боевых действий на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА «Новости». Она подчеркнула, что никаких условий для возврата этих людей не выдвигалось.

    По словам Москальковой, в декабре 2025 года российские военные вывезли из зоны СВО 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже смогли вернуться домой.

    «Это очень важно, что их не использовали как заложников, не ставился вопрос о том, чтобы их менять на кого-то или репатриировать на каких-то взаимных условиях», – отметила Москалькова. Остальные спасённые продолжают оставаться на территории России, но возможность их возвращения сохраняется.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнослужащих в украинском плену.

    Ранее при участии омбудсмена в Россию вернулся моряк Денис Елетин после трех лет заключения на Украине.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 17:26 • Новости дня
    Над Россией сбили 84 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В воскресенье во второй половине дня дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 84 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны.

    Над Черным морем сбито 34 дрона, над Крымом – 24, над Кубанью – 11, указало ведомство в Max.

    Над Белгородской областью сбили семь дронов, над Азовским морем – пять, над Курской областью – два, над Брянской – один.

    Напомним, в первую половину дня 1 марта над Россией перехватили и уничтожили 43 беспилотника ВСУ.

    В ночь с субботы на воскресенье над страной сбили 27 украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    Над Россией нейтрализовали 43 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первую половину дня в воскресенье дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 беспилотника ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.

    Над Крымом нейтрализовано 17 дронов, над Азовским морем – восемь, над Курской областью – пять, над Черным морем – также пять. Об этом ведомство сообщило в Max.

    Над Белгородской областью сбили четыре БПЛА, над Кубанью – три. Над Брянской областью уничтожили один беспилотник.

    Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу, подчеркнули в ведомстве.

    В ночь с пятницы на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над российскими регионами.

    В ночь с субботы на воскресенье над страной сбили 27 дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 15:16 • Новости дня
    Матч в Новороссийске закрыли для зрителей из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Игра Первой лиги между «Черноморцем» и московским «Торпедо» в Новороссийске состоится при пустых трибунах из-за сохраняющейся опасности налета беспилотников.

    Решение закрыть вход для болельщиков принято в связи с сохраняющейся опасностью атаки БПЛА, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ФК «Торпедо».

    Ранее начало встречи 22-го тура Первой лиги пришлось перенести из-за рисков безопасности. Изначально стартовый свисток должен был прозвучать в 15.00 мск, однако игру отложили на полчаса.

    Московский клуб сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Хозяева поля из Новороссийска располагаются на 13-й строчке с 24 баллами.

    Ранее Минобороны сообщало, что в первую половину дня в воскресенье над страной уничтожили 43 беспилотника ВСУ.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 13:50 • Новости дня
    Система РЭБ «Купол Донбасса» предотвратила более 170 атак ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 171 атаку со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе перехватив украинские беспилотники около распределительной электроподстанции в Горловке, сообщили в УФСБ России по ДНР.

    Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю сорвала 171 атаку Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По данным УФСБ России по ДНР, в результате работы комплекса были ликвидированы 156 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, а также 15 – над Горловкой. Отмечается, что противник продолжил попытки нанести удары по энергетическим объектам республики с помощью ударных дронов.

    В районе распределительной электроподстанции в Горловке были перехвачены четыре FPV-дрона с взрывными устройствами на базе гранатометных выстрелов ПГ-7С. Еще один беспилотник самолетного типа FP-2 с осколочно-фугасным боеприпасом был остановлен вблизи трансформаторной подстанции в Буденовском районе Донецка. В Центрально-городском районе Макеевки был обезврежен ударный дрон FP-1 с боеголовкой ОФБ-60-ЯУ.

    «Система РЭБ «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ России, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры», – говорится в сообщении УФСБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за одну неделю отразила 874 атаки дронов. За неделю в ДНР сорвали почти 260 атак украинских дронов. За неделю система «Купол Донбасса» сорвала более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Системы ПВО за три часа сбили 48 украинских беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов системы ПВО ликвидировали 48 украинских беспилотников, из которых большинство было сбито над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.

    В течение трёх часов системы противовоздушной обороны России уничтожили 48 беспилотников, запущенных ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что атака была отражена первого марта с 17:00 до 20:00 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА – над акваторией Черного моря, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Брянской области», – говорится в сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 беспилотника ВСУ над Россией в первую половину дня в воскресенье.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    Тегеран заявил о 560 жертвах США после ударов Ирана
    При атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома
    КСИР сообщил о переходе ударов по США и Израилю на новый этап
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Певица Лобода в Дубае спряталась от ракетной атаки на подземной парковке
    Царукян устроил массовую драку после победы на турнире UFC

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна – либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации