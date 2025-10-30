Полиция задержала группу хакеров за создание вируса «Медуза»

Tекст: Алексей Дегтярев

Преступная группа около двух лет назад разработала вредоносное программное обеспечение под названием «Медуза*», которое распространяла на специализированных форумах, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Это ПО предназначено для хищения учетных данных, сведений о криптокошельках и другой компьютерной информации.

В мае 2025 года участники группы использовали свои разработки для неправомерного доступа к данным одного из учреждений в Астраханской области. Полученная информация копировалась на подконтрольные серверы.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков изъяты компьютерная техника, банковские карты, средства связи и другие доказательства.

Следователи выявили, что арестованные разработали еще один вид вредоносного ПО, предназначенный для обхода средств защиты и создания ботнетов, которые применялись для масштабных кибератак.

Сейчас им избрана мера пресечения, а следствие продолжает устанавливать других участников группы и эпизоды противоправных действий.

Ранее полицейские задержали четверых подозреваемых в создании нелегальной платежной системы Rapidpay, которая использовалась для обслуживания мошеннических колл-центров и других незаконных операций.

Также правоохранители вскрыли узлы связи мошенников в Барнауле, их использовали для схем с банковскими счетами и соцсетями.