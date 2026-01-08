Умер актер из фильма «Рэкетир» Мурат Бисенбин

Tекст: Дарья Григоренко

Дочь Диана Булатова выложила в соцсети черно-белую фотографию актера с датами его жизни и подписала: «Бесконечно люблю», передает РИА «Новости».

Бисембин несколько лет боролся с раком поджелудочной железы, а незадолго до смерти перенес инсульт. В последние недели Диана делилась в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) трогательными семейными снимками из больничной палаты.

Поклонники Бисембина активно выражали слова поддержки в соцсетях, писали ему пожелания и молились за его здоровье. По данным открытых источников, он снялся более чем в десяти фильмах и сериалах, включая российский проект «13-я клиническая» с Данилой Козловским, а также казахские картины «Братья», «Батырлар» и «Весь мир у наших ног».

Наибольшую популярность и узнаваемость актеру принесла роль в фильме «Рэкетир», вышедшем в 2007 году. За свою карьеру Мурат Бисембин стал одним из самых известных представителей казахстанского кино, сыграв множество разноплановых ролей.