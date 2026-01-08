Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.0 комментариев
Умер актер из фильма «Рэкетир» Мурат Бисенбин
Казахстанский актер Мурат Бисембин, прославившийся благодаря картинам «Рэкетир», «Волчий след» и «Томирис», скончался на 54-м году жизни, сообщила его дочь.
Дочь Диана Булатова выложила в соцсети черно-белую фотографию актера с датами его жизни и подписала: «Бесконечно люблю», передает РИА «Новости».
Бисембин несколько лет боролся с раком поджелудочной железы, а незадолго до смерти перенес инсульт. В последние недели Диана делилась в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) трогательными семейными снимками из больничной палаты.
Поклонники Бисембина активно выражали слова поддержки в соцсетях, писали ему пожелания и молились за его здоровье. По данным открытых источников, он снялся более чем в десяти фильмах и сериалах, включая российский проект «13-я клиническая» с Данилой Козловским, а также казахские картины «Братья», «Батырлар» и «Весь мир у наших ног».
Наибольшую популярность и узнаваемость актеру принесла роль в фильме «Рэкетир», вышедшем в 2007 году. За свою карьеру Мурат Бисембин стал одним из самых известных представителей казахстанского кино, сыграв множество разноплановых ролей.
