«М.Видео» подало жалобу в ФАС на Wildberries из-за отключения скидки
Ретейлер «М.Видео» обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оценить действия Wildberries после отключения от программы скидок.
Компания «М.Видео» направила заявление в ФАС России на Wildberries, причиной стала приостановка участия ретейлера в программе «Скидки WB» с 13 марта. В заявлении «М.Видео» просит антимонопольную службу дать правовую оценку действиям маркетплейса, пишет «Коммерсантъ».
В «М.Видео» пояснили, что после отключения от программы объемы заказов на платформе снизились, а позиции предложений стали менее конкурентоспособными, что привело к существенным изменениям в продажах.
Представитель компании отметил, что программа «Скидки WB» позволяет платформе снижать конечную стоимость товаров для покупателей за счет уменьшения собственной комиссии, что обеспечивает продавцам дополнительное ценовое преимущество.
Ретейлер считает, что действия Wildberries могут противоречить закону «О защите конкуренции».
Ранее бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук назначен генеральным директором компании «М.Видео».
ФАС вынесла предупреждение Wildberries из-за требования к продавцам открывать счета в «Вайлдбериз банке» для работы на платформе.
Центральный банк России предложил открытую модель участия банков в скидочных программах маркетплейсов для урегулирования спора вокруг субсидируемых скидок.