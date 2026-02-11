ЦБ предложил решение спора банков и маркетплейсов

ЦБ предложил открытую модель участия банков в скидочных программах маркетплейсов

Tекст: Вера Басилая

Инициативу по разрешению конфликта между банками и маркетплейсами по поводу участия в скидочных программах предложил Банк России, пишут «Ведомости».

«Регулятор предлагает перейти к открытой модели участия банков в программах скидок и создать универсальные условия, на которых все финансовые организации могут представлять свои предложения на платформе», – заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

Лозгачева выступила на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики. По ее словам, ЦБ уже направил подробную механику перехода к обсуждению в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы. Крупнейшие платформы считают инициативу сбалансированной, но подчеркивают необходимость дополнительного обсуждения деталей.

Лозгачева также уточнила, что параметры регулирования еще прорабатываются. Рассматривается вариант внедрения открытой модели только для наиболее значимых платформ. Кроме того, ЦБ допускает возможность решения вопроса не только с помощью законодательства, но и с применением «мягкого регулирования», например, подписания совместного меморандума. Она отметила: «Вопрос только в способности договориться».

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин пояснил, что потребителю должна предоставляться прозрачная информация о цене на всех цифровых платформах, независимо от способов оплаты и действующих скидок. Он подчеркнул, что новые решения должны охватить крупнейшие платформы, традиционный ритейл и банковский сектор одновременно.

В ноябре главы крупнейших российских банков предложили Госдуме обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товары вне зависимости от средства платежа и запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что это поможет выровнять конкуренцию и перейти от ценовой гонки к устойчивому развитию электронной торговли.

Федеральная антимонопольная служба начала проверку методов формирования комиссий и тарифов на маркетплейсах с учетом страны происхождения товара.

Ранее Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

Президент России Владимир Путин призвал найти справедливое решение конфликта между банковским сектором и крупными маркетплейсами.