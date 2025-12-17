Песков сообщил об ожидании информации от США по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль ожидает от американской стороны информации об итогах консультаций с украинской и европейской сторонами по вопросу урегулирования, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами».

Ранее Песков заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф с каждым новым общением с Москвой начинает лучше понимать позицию России.

Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Как сообщал Песков, Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако прогнозировать сроки завершения конфликта пока невозможно.