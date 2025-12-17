Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
Песков сообщил об ожидании информации от США по Украине
Москва намерена получить официальные сведения о результатах переговоров США с европейскими и украинскими представителями относительно урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль ожидает от американской стороны информации об итогах консультаций с украинской и европейской сторонами по вопросу урегулирования, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами».
Ранее Песков заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф с каждым новым общением с Москвой начинает лучше понимать позицию России.
Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
Как сообщал Песков, Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако прогнозировать сроки завершения конфликта пока невозможно.