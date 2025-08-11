FT: Макрон заказал сбор сведений о назвавшей его жену мужчиной журналистке Оуэнс

Tекст: Вера Басилая

По данным Financial Times, супруги обратились к американской компании Nardello & Co, чтобы получить отчет о связях Оуэнс, прежде чем подать на нее иск о клевете в суде штата Делавэр, передает ТАСС.

В отчете, подготовленном Nardello & Co, упоминались контакты Оуэнс с крайне правыми политиками Британии, США и Франции, а также переписка в соцсети X с российским философом Александром Дугиным. При этом эксперты не нашли доказательств личных или деловых связей Оуэнс с чиновниками России.

Юридическая команда Макронов заявила, что журналистка сознательно распространяла ложные сведения о Брижит Макрон, игнорируя просьбы об опровержении и продолжая кампанию дискредитации.

В марте 2024 года Оуэнс начала распространять соответствующую информацию в США, а позднее привлекла к ней мировой интерес с помощью серии видеороликов на YouTube «Становление Брижит».

Ранее журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Дональд Трамп позвонил ей по просьбе Эммануэля Макрона с требованием прекратить публичные заявления о Брижит Макрон. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга обратились в суд штата Делавэр с требованием возмещения ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

Суд в Париже оправдал журналистку, которая заявляла, что Брижит Макрон мужчина. Журналистка Оуэнс, назвавшая Брижит Макрон мужчиной, заявила о готовности судиться.