Бывший депутат Госдумы Напсо объявлен в розыск

Tекст: Денис Тельманов

Лишенный мандата экс-депутат Госдумы Юрий Напсо объявлен в розыск по подозрению в уголовном преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД.

«Напсо Ю. А., родившийся 17 апреля 1973 года, объявлен в розыск по статье УК РФ», – говорится в сообщении.

Статья Уголовного кодекса, по которой возбудили дело против Напсо, не называется.

Адвокат Напсо Роман Баранников ранее заявлял о наличии уголовного дела в отношении Напсо, но не уточнил с чем оно связано.

По данным «Коммерсанта», речь идет о подозрении в изнасиловании.

В апреле Госдума досрочно прекратила полномочия Напсо в связи прогулами - депутат более 30 не являлся на заседания.

